Viene cambios en los Playoff de la FedEx Cup

Hola Fiebruses. Con la necesidad de seguir aumentando el interés de los televidentes y la competencia entre los jugadores, el PGA Tour hará cambios en el formato de los Playoff de la FedEx Cup a partir del próximo año. Tres fuentes que pidieron anonimato a Golf Digest confirmaron los cambios, los cuales impactarán de manera categórica el cierre de temporada del Tour.

Según las fuentes, la idea es abandonar el sistema actual de puntos hacia el Tour Championship por algo mas tradicional y fácil de entender, pues el sistema actual es un poco confuso y a veces difícil de comprender para los fans. Con el cambio de formato lo que se quiere evitar es que se produzca el escenario del año pasado, en el que un jugador ganó el torneo y otro la copa, algo que sólo ha pasado dos veces en East Lake. “El sistema de puntos confunde la gente” dijo el veterano jugador Geoff Ogilvy, quien también es miembro del Concilio de Jugadores del Tour.

Actualmente, si uno de los Top 5 gana The Tour Championship, automáticamente gana la copa, y es una de las cosas que se quieren evitar. Otro cambio significativo será el premio overall, que en la actualidad paga 10MM, pero que en 2019 subirá a 15 millones. Hay cosas que no cambiarán, como el hecho de que ganar The Tour Championship (en el que sólo participan 30 jugadores), contará como una victoria en el resume del jugador. Otro cambio es que el Dell Technologies Championship que se juega esta semana no regresa, y la primera pata de los Playoffs, The Northern Trust, se alternará entre New York y Boston cada año, y después vendrá el BMW Championship. La reducción, de cuatro eventos a tres, permitirá que la temporada termine la semana del Día del Trabajo en Estados Unidos (Labor Day, que por cierto es el próximo finde).

“Lo que se ha hecho con el calendario es increíble. No tenemos que pelear por la audiencia con la NFL y otros deportes, y todos estamos felices con tres eventos de Playoff. Sólo nos falta cerrar el año por todo lo alto y con mucho drama, pero que todo el que encienda su televisor entienda que está pasando y que esta viendo”, dijo un funcionario del Tour que pidió anonimato. Como ven, los grandes eventos son pensados en función de la teleaudiencia. Si no, pregúntenles a los productores del match

Tiger - Phil y verán.

