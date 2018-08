Signature Course, Final Golf Channel AM Tour RD y Canita

Félix Olivo

Gran fin de semana con la firma el viernes de un campo Signature de Greg Norman en República Dominicana, y sábado y domingo la Gran Final del Golf Channel AM Tour RD y la primera parada del Canita Golf Tour en Punta Blanca. Aquí los detalles:

Greg Norman y un campo Signature en el país: No todos los días se tiene en suelo patrio una estrella de las dimensiones del Tiburón Blanco, el australiano Greg Norman. The Shark vino a inspeccionar por primera vez lo que será el primer campo de diseñador del Gran Santo Domingo, el Tiburón Golf Course, ubicado dentro del complejo Vistas del Pedregal. En el país son pocos los campos señalados como “signature”, y una de las grandes cosas que tendrá este “layout” es ese aval de Norman, quien sabemos colocará el campo como uno de los mas respetados y aspiracionales de la República Dominicana. Norman llegó temprano al campo el viernes pasado a inspeccionar los trabajos que iniciaron hace alrededor de dos meses con los desmontes y “shape” de la mano del personal de su empresa, Greg Norman Golf Course Design”, firma que tiene en su haber 104 diseños diseminados en 34 países en seis continentes. Greg dijo sentirse emocionado por lo que encontró. “El terreno es maravilloso. Vamos a construir un campo que sea justo con los jugadores de alto hándicap, pero al mismo tiempo competitivo para los más experimentados. Estas instalaciones quedarán listas para que, si algún día el club decide traer un evento del Tour, lo haga sin cortapisas. Gracias a los accionistas por darme la oportunidad de sembrar mi nombre en la capital dominicana”, dijo El Tiburón en el encuentro que realizaron los principales accionistas del proyecto con la prensa, invitados y socios fundadores. Para la firma del acuerdo, en la mesa principal estuvieron junto a Norman, Marcos Malespín (Accionista y Presidente de Vistas del Pedregal), Manuel Díez (Accionista), Stanley Javier (Accionista) y Fernando Cantisano (VP de Vistas del Pedregal). El acuerdo fue firmado por Norman y Malespín, y quedará grabado como uno de los grandes momentos de la historia de nuestro golf. El campo y las instalaciones del club se levantarán sobre una extensión de mas de un millón de metros cuadrados ubicados en una preciosa zona de selvas tropicales, colinas y altiplanos que embellecerán todo el entorno. Aparte del golf, el club tendrá una gran cantidad de deportes como futbol, natación, tenis, hiking, cross Country y MTB, entre otros. Saludamos esta gran iniciativa que sabemos seguirá motivando la práctica del golf en el país. ¡Enhorabuena!

Gran Final del Golf Channel AM Tour RD: El Tour cerró su temporada 2018 jugando en el Corales Golf Course con una nutrida participación de los jugadores que han “peleado” durante siete meses por los puntos en sus respectivos flights, con el fin de convertirse en campeones nacionales. Al torneo, al igual que 2017, asistieron jugadores de Washington DC, Miami, Nueva York y una buena delegación de Puerto Rico, quienes disfrutaron de un buen fin de semana de competencia. El GC Am Tour RD jugó siete paradas en los campos Playa Nueva Romana, La Estancia, Cana Bay, Punta Blanca, La Cana Golf Course, Iberostate Golf Course y Corales. En esta ocasión se premiaron 10 flights, de los cuales varios de los ganadores, por haber participado en todas las paradas, obtienen el derecho de jugar “The Nationals” que van del 21 al 30 de septiembre en el afamado campo Mission Hills en Rancho Mirage, California.

Campeones Nacionales: Los grandes campeones de 2018 son: en Palmer Flight, Enrique Rodríguez. Osvaldo Luis Trinidad en Hogan Flight, Scott Bashaw en Sarazen Flight, Rodolfo Pichardo triunfó en Jones Flight, y Modesto Díaz se llevó el Snead. Por los Seniors ganaron Miguel Azar en Palmer, Marcos Malespín en Hogan, Rafael Acosta en Sarazen, José Doñé en Jones y Walter Leoni repitió en el Snead Senior Flight. Cada uno obtuvo como premio, además de su trofeo, fines de semana, BBQ’s, certificados de libras aéreas, bocinas BlueTooth, puros, bolas y sets de productos cortesía de los patrocinadores del Tour. Ganadores Parada Final: El evento del fin de semana fue ganado por Patrick Hafner (Palmer), Osvaldo Luis Trinidad (Hogan), René Fernández (Sarazen), Joel Mella (Jones), Modesto Díaz (Snead), Ed Creque (Senior Hogan), José Doñé (Senior Jones) y Felix Rosa (Senior Snead).

La fiesta. almuerzo de premiación fue celebrada en el salón principal y terraza del Hard Rock de Blue Mall, y fue amenizada por el Grupo Destino Vida. Como director del Tour en el país, me siento mas que complacido por el apoyo recibido tanto de los jugadores como de los patrocinadores. En enero de 2019 regresamos con nuestra tercera temporada.

Patrocinadores: El GCAMT RD es patrocinado por Lexus, Altice, BM Cargo, Listín Diario, Banreservas, Kawasaki, Plan de Retiro Armonía y Casa Brugal, y es co-patrocinado por Comercial Karros, Seguros ATRIO, Westinghouse, Taurus, Cerveza Canita, La Aurora Cigars, Dominican Coffee Company, DeportivApp, MadeLuxury, CAZAR DDB, DMC Marketing, Hoteles HODELPA, y Medios Fiebre de Golf. A nivel internacional, el Tour tiene el patrocinio de Srixon, Avis, Golf Now, Winn Grips y Antigua Apparel.