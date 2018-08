Del Potro fue una verdadera "naranja mecánica"

ESPN

El argentino Juan Martín del Potro, vestido con remera naranja por primera vez, se clasificó para la segunda ronda del Abierto de Tenis de Estados Unidos, tras deshacerse del estadounidense Donald Young por 6-0, 6-3 y 6-4.

Del Potro, actual número 3 del mundo, se enfrentará en la siguiente fase a Denis Kudla, también de EEUU, que este lunes sacó al italiano Matteo Berretini con parciales de 6-4, 7-5 y 6-2.

El argentino arrancó el torneo como un huracán, arrasando a Young por 6 a 0 en un primer set que apenas duró 22 minutos.

El estadounidense, 246 de la ATP y que llegaba desde la ronda previa, se vio penalizado por numerosos errores no forzados y en ningún momento pudo plantarse de igual a igual ante el tandilense durante ese primer período.

Sin embargo, poco a poco fue tomándole el pulso al partido. En el segundo set llegó a ponerse por delante 2-1, para finalmente claudicar ante "La torre de Tandil", que se apoyó en su servicio para no sufrir.

En el tercero, Young siguió mejorando y consiguió arrancar cuatro juegos a Del Potro, pero no fue capaz de rematar cuando el set estaba igualado.

Del Potro, aún sobre la cancha, se mostró satisfecho con el encuentro y recordó que llega a Nueva York, su torneo "favorito", con grandes expectativas: "No tengo palabras para describir cómo me siento sobre esta pista y estando en Nueva York", dijo el tenista, agradeciendo al público su apoyo y la "energía" que le brindan.

Partidos - 27/08 - Primera ronda

S. Wawrinka (SUI) a G. Dimitrov (BUL) [8] por 6-3, 6-2 y 7-5

R. Nadal (ESP) [1] a D. Ferrer (ESP) por 6-3, 3-4 y retiro

A. Murray (GBR) a J. Duckworth (AUS) por 6-7 (5), 6-3, 7-5 y 6-3

J. Del Potro (ARG) [3] a D. Young (USA) por 6-0, 6-3 y 6-4

J. Isner (USA) [11] a B. Klahn (USA) por 7-6 (3), 6-3 y 6-4

D. Shapovalov (CAN) [28] a F. Auger-Aliassime (CAN) por 7-5, 5-7, 4-1 y abandono

J. Sock (USA) [18] a G. Andreozzi (ARG) por 6-0, 7-6 (4) y 6-2

K. Anderson (RSA) [5] a R. Harrison (USA) por 7-6 (4), 5-7, 4-6, 6-3 y 6-4

M. Raonic (CAN) [25] a C. Berlocq (ARG) por 7-6 (4), 6-4, 1-6 y 6-3

A. Seppi (ITA) a S. Querrey (USA) por 6-7 (6), 6-4, 6-2, 2-1 y abandono

T. Fritz (USA) a M. Zverev (GER) por 4-6, 2-6, 6-4, 7-6 (2) y 6-2

D. Thiem (AUT) [9] a M. Basic (BIH) por 6-3, 6-1 y 6-4

P. Lorenzi (ITA) a K. Edmund (GBR) [16] por 4-6, 6-4, 7-5 y 6-1

C. Norrie (GBR) a J. Thompson (AUS) por 7-5, 4-6, 6-4 y 6-3

D. Lajovic (SRB) a D. Dzumhur (BIH) [24] por 3-6, 6-1, 6-3 y 6-4

V. Pospisil (CAN) a L. Lacko (SVK) por 7-5, 6-3 y 6-2

K. Khachanov (RUS) [27] a A. Ramos-Vinolas (ESP) por 6-3, 6-2 y 6-3

D. Kudla (USA) a M. Berrettini (ITA) por 6-4, 7-5 y 6-2

J. Kubler (AUS) a R. Bautista Agut (ESP) [19] por 6-3, 6-3 y 6-4

B. Coric (CRO) [20] a F. Mayer (GER) por 6-2, 6-2, 5-7 y 6-4

U. Humbert (FRA) a C. Altamirano (USA) por 6-3, 7-6 (4) y 6-3

R. Carballes Baena (ESP) a M. Krueger (USA) por 3-6, 6-2, 6-4 y 7-6 (4)

G. Pella (ARG) a C. Ruud (NOR) por 6-4, 6-4 y 6-1

N. Basilashvili (GEO) por A. Bedene (SLO) por 6-2, 4-6, 6-2, 2-6 y 6-4

F. Verdasco (ESP) [31] a F. Lopez (ESP) por 6-2, 7-5 y 6-4

S. Tsitsipas (GRE) [15] a T. Robredo (ESP) por 6-3, 7-6 (1) y 6-4

G. Simon (FRA) a L. Harris (RSA) por 6-2, 6-2 y 6-3

S. Johnson (USA) a D. Istomin (UZB) por 6-3, 7-6 (6) y 6-3

N. Jarry (CHI) a P. Gojowczyk (GER) por 7-6 (4), 4-6, 6-1 y 7-5

J. Chardy (FRA) a A. Rublev (RUS) por 6-2, 4-6, 6-4 y 6-1

L. Sonego (ITA) a G. Muller (LUX) por 7-6 (2), 6-7 (9), 5-7, 7-6 (6) y 6-2

D. Medvedev (RUS) a E. Donskoy (RUS) por 7-5, 6-4 y 6-2