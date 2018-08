Andy Murray avanza, David Ferrer se retira

NUEVA YORK

Andy Murray apretó el puño y luego lo hizo de nuevo, exultante como si acabara de ganar su partido.

En realidad, todavía estaba a un punto de distancia. Pero teniendo en cuenta todo el dolor que Murray ha experimentado en su cadera, corriendo hacia la red para perseguir una pelota de lanzamiento y guardarlo fue algo para celebrar.

Murray y Stan Wawrinka , un par de ex campeones del Abierto de EE. UU., Ambos ganadores el lunes en su regreso al torneo después de tener que perderse el año pasado.

Wawrinka venció al sembrado No. 8 Grigor Dimitrov 6-3, 6-2, 7-5, y Murray derrotó a James Duckworth6-7 (5), 6-3, 7-5, 6-3.

Ambos se sintieron bien físicamente, aunque no tan bien con sus posibilidades de competir por el título.

Murray no había jugado en un torneo de Grand Slam desde Wimbledon el año pasado, antes de necesitar una cirugía de cadera que lo ha limitado a tan solo ocho partidos este año. Dijo antes del fin de semana que no era realista pensar que podría ganar este US Open, y al campeón de 2012 se le preguntó después del partido qué habría sido necesario para que él cambiara de tono.

"Hubiera podido entrenar y practicar mucho más de lo que he hecho. Hubiera jugado más partidos en la preparación para el torneo. Quiero decir, hay muchas, muchas cosas que hubiera querido cambiar para ser considerado un contendiente ", dijo.

"No creo que haya nada que cambie después de hoy. Creo que todavía lo estoy tomando un partido a la vez. Sí, quiero decir, esta es la primera vez que jugué cuatro sets en 14 meses, así que ya sabes, Solo tengo que esperar y ver cómo me detengo mañana ".

Wawrinka, el campeón de 2016, tiene un poco más de razón para la esperanza. No pudo defender su título el año pasado y necesitó dos cirugías de rodilla izquierda, pero ha tenido algunos buenos resultados este verano. También eliminó a Dimitrov en la primera ronda en Wimbledon, ganó un par de partidos en Toronto antes de caer ante Rafael Nadal , y llevó a Roger Federer a tres sets en los cuartos de final en Cincinnati.

"Creo que si miras los últimos meses, si separo solo mi nivel, la forma en que estoy jugando, la forma en que me muevo como en un partido de práctica o en un partido, sí, con seguridad mi nivel es realmente alto ", dijo Wawrinka. "Lo sé, y estoy seguro de eso".

Murray enfrenta un posible partido de tercera ronda con el campeón de 2009 Juan Martín del Potro , que ocupa el puesto número 3. Dijo que practicará mucho menos de lo que solía hacerlo en Grand Slams, por lo que no está claro cuánto mejor podría llegar en ese momento . Pero mejoró a medida que avanzaba el lunes y dijo que espera que eso continúe.

"Hice algunas movidas bastante buenas. Al igual que el penúltimo punto del partido, me moví bastante rápido hasta la descarga y esas cosas y también mantuve mis velocidades de servicio durante todo el partido", dijo. . "Entonces hubo algunas cosas buenas, pero creo que puedo mejorar".

Nadal avanzó a la segunda ronda cuando David Ferrer se retiró en el segundo set de su enfrentamiento español en la copa del lunes.

Nadal ganó el primer set, pero perdía 3-4 en el segundo cuando Ferrer tuvo que detenerse debido a una lesión.

Ferrer dijo después que era su último partido de Grand Slam y que lamentaba no haber podido terminarlo.

"Estoy triste porque es mi último Grand Slam. Estaba disfrutando jugar el partido contra Rafa. Estaba jugando bien. Pero de todos modos, estoy orgulloso de mí mismo, de mi carrera", dijo Ferrer, cuya mejor actuación en un torneo importante. fue su finalista en el Abierto de Francia 2013.

¿El hombre que lo derrotó en ese combate por el título? Nadal.

"Tengo 36 años", dijo Ferrer. "Es hora de estar en casa".

Sin embargo, no terminó su deporte. Ferrer, quien se clasificó tan alto como el n. ° 3 pero actualmente ocupa el lugar 148, dejó en claro que planea jugar un calendario selectivo de torneos en 2019.

Aún así, esto se sintió como una despedida, tanto para él como para Nadal.

"Se merecía un mejor final", dijo Nadal. "Estoy triste por él".

También el lunes, Kyle Edmund y Roberto Bautista Agut estaban molestos, derribando a tres hombres cabezas de serie, incluyendo a Dimitrov, en el primer día de acción.

Edmund, el sembrado No. 16 de Gran Bretaña, fue expulsado por Paolo Lorenzide Italia, 4-6, 6-4, 7-5, 6-1 por un decepcionante final de la temporada de Grand Slam después de un fuerte comienzo. Hizo su carrera más profunda en un major cuando llegó a las semifinales del Abierto de Australia en enero.

El sembrado No. 19, Bautista Agut, fue barrido por el australiano Jason Kubler , 6-3, 6-3, 6-4. El español ha lidiado con lesiones durante la segunda mitad del año.

El cabeza de serie Nº 28, Denis Shapovalov, pasó a la segunda ronda cuando su buen amigo y oponente, Félix Auger-Aliassime , dejó de jugar durante el partido entre dos adolescentes canadienses porque no se sentía bien.

Shapovalov estaba ganando 7-5, 5-7, 4-1 cuando Auger-Aliassime se retiró. Auger-Aliassime ya había sido visitado por un médico durante un cambio en el tercer set y dijo que su corazón estaba acelerado.

Shapovalov tiene 19 años, lo que lo convierte en el jugador más joven en el top 100 de la ATP.

Auger-Aliassime acaba de cumplir 18 años el 8 de agosto, convirtiéndose en el jugador más joven en el top 200 de la ATP. Su edad combinada hizo que este sea el partido masculino más joven del US Open desde 2006, cuando Novak Djokovic , de 19 años, venció a Donald Young , de 17.

Kevin Anderson se recuperó para sobrevivir a Ryan Harrison en cinco sets para ganar su primer partido en el US Open desde la final del año pasado.

El quinto sembrado sacó una victoria de 7-6 (4), 5-7, 4-6, 6-3, 6-4 en un partido que duró 4 horas y 14 minutos.

Anderson, quien cayó ante Nadal el año pasado en su primera final de Grand Slam, se agarró la pantorrilla izquierda durante el tercer set pero tuvo suficiente para ganar otro partido largo.