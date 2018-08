Parece tengo la razón

Cuqui Córdova

Las estadísticas dicen que hay 10,330 dominicanos en cárceles extranjeras, la mayoría de ellos presos en Estados Unidos y en España. Según datos manejados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentran cumpliendo condenas.

Esta información nos da la razón cuando habíamos dicho en esta misma columna en fecha 14-08-2018, que los dominicanos éramos los culpables de todo lo malo que estaba sucediendo en el país, y muchas veces, agregamos, los gobiernos también meten la pata.

¿Cómo podríamos arreglar esta situación? Es difícil en un tiempo corto, pero creemos que es ausencia de educación.

La generación de ahora no recibe los consejos de sus padres, no hay relaciones buenas, tanto el padre como la madre ya no conversan con los hijos al respecto de cómo conducirse en la vida. Sabemos que en el mundo actual, las mujeres trabajan y no están en los hogares, pero en las noches deberían hablar con sus hijos y explicarles cómo comportarse en el diario vivir, no hacer cosas indebidas, no robar, no matar, no asesinar mujeres, nada de drogas, etc., etc.

Que Dios nos ayude a encontrar soluciones para que los dominicanos seamos buenos en todo el sentido de la palabra.

VIDA ARTÍSTICA

Freddy Reinaldo Antonio Beras Goico nació el 21 de noviembre de 1940 y falleció el 18 de noviembre del 2010, unos días antes de cumplir los 70 años. Su llegada al mundo se produjo en la villa del Seibo. Freddy comenzó en 1957 como camarógrafo y técnico en la televisora Rahintel, de Pepe Bonilla, y luego sustituyó al periodista Max Reynoso en su programa “Sufra las consecuencias”. Así se inició el más grande comunicador dominicano de todos los tiempos.

Beras Goico actuó en muchos programas de radio y televisión, tales como “Amigos del 7”, “Alta Tensión”, “Nosotros a las ocho”, “Alegría del país”, “Tres por tres”, “Punto Final”, “Con Freddy y Punto”, “Con Freddy y Milagros”, “El Gordo de la Semana” y otros más.

Freddy fue la máxima figura de la televisión y un ser humano extraordinario. Nos hace mucha falta.

NOTICIAS VARIAS

Felicitamos a los Reales de La Vega, quienes se coronaron campeones nacionales en el torneo 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), al derrotar a los Cañeros del Este en la Gran Serie Final.

Ya han llegado a las Grandes Ligas 752 dominicanos. Esperemos el arribo del número 1,000. Habrá que celebrarlo con mucho entusiasmo.

Lamenté no haber asistido a la charla del Dr. Francisco Febres, Rector de la Universidad Monteávila en Caracas-Venezuela, en una invitación de la Academia Dominicana de la Historia. Causas ajenas a mi voluntad me lo impidieron.

Sentimos los fallecimientos de varios amigos, del vegano arquitecto Rafael Calventi, del ingeniero Máximo Cambiaso y del padre de Inmaculada Cruz Hierro, la comunicadora social del “Listín Diario, el señor Emeliton Cruz.

Muy atinada decisión la de rendirle un homenaje al maestro Rafael Solano, por ser el autor de la canción universal “POR AMOR”.

Estuvimos en la puesta en circulación del libro hípico “Seguiré a Caballo”, de la autoría del periodista Luis Mena, el pasado lunes 20 de agosto. El acto quedó muy lucido, con una buena asistencia de personas de la prensa.

El equipo de “Miami” en la Liga Nacional, división Eeste, está en el sótano a 21 juegos del primer lugar y resulta que ahora están tratando de cambiar a su mejor bateador, el dominicano Starlin Castro, quien tiene un contrato de 60 millones de dólares.