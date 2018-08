Una gran chercha

Yoel Adames F.

Muchos es lo que se ha hablado, comentado y escrito durante el fin de semana sobre el señor Curtis Harper, un boxeador de peso pesado de 30 años nacido en Florida y que hizo la payasada del año, esperó que sonara la campana y muy temeroso, como si fuera lucha libre, levantó una cuerda y salió del ring, marchándose luego para los camerinos.

¡No tiró ni le tiraron un solo golpe! Para colmo de males, el referí declaró una descalificación y levantó la mano de su rival, el nigeriano Efe Ajagba.

Tomé este tema de inicio para aclarar algunos aspectos elementales de carácter técnico, y aliviar la indignación de muchos que estaban viendo esta velada, sin embargo, la promoción que ha tenido el hecho pondría a pensar a otros que ocurrió un gran combate gracias a ese despliegue mediático; pero es una simple chercha, quizás orquestada, quien sabe con qué finalidad. Dicen, que el señor Harper protagonizó esta payasería porque le pagaban poco y quería hacerse ‘respetar’, pero es insólito este caso.

PROFESIONAL: Lo primero es la decisión, como se trata de un combate pagado, profesional, y no hubo ni un golpe, ya que sonó la campana y uno de los dos contendores abrió una brecha entre las cuerdas y se fue, por lo cual no puede haber un ganador, sino un “No válido para récords”, si se hubiesen lanzado algunos golpes, al menos uno de cualquiera de los dos lados y luego ocurre esta rareza, entonces sí cabe la descalificación a quien se fue del cuadrilátero.

AMATEUR: Si hubiese sido en el campo no pagado, en el ring olímpico, entonces procedía la descalificación, por dos razones: La primera es que si se trata de un torneo o campeonato, debe de haber un ganador que avanza para medirse a otro rival que también pasó a una nueva fase (octavo de final, cuartos de final, semifinal o final) y es obligatorio para seguir la secuencia lógica de la programación.

Es tan rígido este sistema, que existe el ‘bye’, que sirve para equilibrar un sorteo de un grupo de peleadores de número impar, llevarlo a par. Alguien queda solo, sin rival, y se sortea el “bye” para que el agraciado avance con el grupo sin combatir; también ocurre que si uno de los exponentes no puede competir por asunto de salud, lesión, Etc., entonces se hace toda la ceremonia reglamentaria: el peleador que ha cumplido con toda la regla sube al ring, pero quien estuvo en falta no puede hacerlo, y se le declara ganador “por no presentación de su rival”. Cuando la victoria es porque el rival perdió en la balanza, no se hace el procedimiento ya que todos los involucrados en el evento vieron el desenlace en medio del pesaje oficial.

SHOW: Así que a los amigos que me han llamado y escrito por este tema, solo me queda decirle que me huele a circo, porque en boxeo pasan muchas cosas desagradable, pero al final, las reglas están ahí. Lo único malo es que el prospecto Ajaba, quien había noqueado a sus cinco anteriores rivales, ahora tiene una victoria por descalificación, no por nocaut, en la cual no hubo un golpe, y le rompe su racha, de forma inesperada. Entiendo que más adelante la Comisión de Minneapolis anulará este resultado; ¡Ah!, claro, suspender a Harper por bandido, charlatán y abuso de confianza con el público y el promotor.

GARCÍA VS. PORTER: Atención, este fin de semana se miden por la corona vacante welter CMB, dos exreyes de la división, Danny García (34-1, 20 KOs) y Shawn Porter (28-2-1, 17KOs). Ellos tienen un mínimo común denominador, el supercampeón de la división, por la AMB, el señor e invicto Keith Thurman (28-0, 22KOs.), él lo derrotó a ambos en sus últimas dos salidas, pero también ‘Thur’ se llevó en “fila india” a Luis Collazo, Robert Guerrero, Leonard Bundu, Julio Díaz, Jesús Soto Karass, Diego Gabriel Chaves, Jan Zaveck y Carlos Quintana; campeones mundiales y un rey europeo.

Danny García, de quien dice José Sánchez desde Nueva York que mientras tenga a su padre en la esquina no podrá crecer y llegar a superestrella, tiene una potencialidad sin límite, pero sus movimientos son lentos mientras Porter aumenta el poder a base de velocidad. A pesar de todo, García tiene chance, la pelea luce cercana, pareja; lo que no entiendo es el futuro del ganador, porque con Thurman no hay que buscar nada, es muy sólido.

LATERALES: El pasado sábado, en el hotel Marien de Santiago Rodríguez, se realizó una velada profesional, uno de los boxeadores se nombraba “Zapotokio” Reyes... ¡Oh, si! Peleó un americano de nombre Shawn Miller (17-4-1, 6KOs) ante el local Sandy Antonio Soto (2-22, KOs)... El Wilson Santana (11-1, 7KOs) se midió a Noel Antonio Jiménez (0-1-0)... Ya ven las diferencias entre los récords.. Geysi Lorenzo apenas tiene su primer año de muerto de manera grosera, imprudentemente sobre el ring, ¿ya quieren matar otro más los carniceros, no fue suficiente?.