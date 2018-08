¿Logrará los 20?

Héctor J. Cruz

@hectorj_cruz

Luis Severino alcanzó su victoria 17 el pasado domingo, poiniendo su marca en un excelente 17-6 y 3.27 de efectividad.El tiene 27 aperturas, y sus proporciones se han visto afectadas pues le han bateado con mucha libertad en sus últimas 6 salidas.

En 165 innings la cantidad de hits ha subido a 147, con 41 bases por bolas y 189 ponches. Por cada 9 innings ha permitido 7.8 hits, ha dado 2.5 bases y tiene 9.9 ponchados.. La oposición le batea para .289, por encima de lo que fue en la primera parte de la campaña.

Ahora se plantea la posibilidad de que logre los 20 triunfos, algo que se veia fácil para la fecha del juego de estrellas cuando llegó hasta allí con un impresionante 14-2 y 2.31 de efectividad. En esta segunda parte tiene 3-4 y 6.63 , y es otro lanzador. Más todavía, en casa ha tenido marca de 9-2 y 2.73, pero en la ruta 8-4 y 3.77. Parece que le cae bien el Yankee Stadium.

¿Cuál es su oportunidad de alcanzar las 20 victorias? Parece fácil, pero no lo será. Lanzando cada 5 días (a veces 6), él tendrá unas 5 aperturas hasta finales de mes de septiembre, y si termina bien lo proyectarían para el juego de wild card (a él u otro que esté bien en esas últimas semanas). Es decir que al menos enfrentará 5 chances para ganar 3, pero para poder lograrlo deberá estar dominante.

Los Yanquis esperan el ingreso de algunos de sus principales bates en los próximos días, que están en lista de lesionados: el receptor Gary Sánchez, el jardinero Aaron Judge y el short Didi Gregorius.

OTROS PITCHERS: Exceptuando a Luis Severino, este 2018 ha sido un año muy malo para los pitchers dominicanos abridores en las mayores. Es cierto que han surgido muchos jóvenes (dos Yefri Ramírez) pero a algunos les tomará un buen tiempo lograr posiciones . Veamos algunos nombres ya veteranos y sus marcas del año:

.- Ivan Nova, de los Piratas, empezó bien, luego ha estado inestable y tiene 7-8 con 4.20 de efectividad.

.- El diestro José Ureña, de los Marlins, 4-12 y 4.50.Es el hombre de la controversia por el pelotazo al venezolano Ronald Acuña Jr.. Ahora mismo, Ureña está suspendido por 6 juegos.

.- Luis Castillo, de Cincinnati, es prácticamente nuevo en el escenario, pero ha estado todo el año con los Rojos.Tiene 7-11 y 4.66

.-Bartolo Colón, en lista de lesionados, tiene 7-11 y 5.07. Se lleva de buen recuerdo este año haberse convertido en el pitcher latino con mas triunfos (247 ahora mismo). ¿Qué le espera el 2019? El puede aspirar a un nuevo contrato con alguien y también puede anunciar su retiro.El dijo que busca pasar a Juan Marichal como el latino con más innings lanzados.Todavía le restan más de 50, pero eso no sucederá este año.

.-Ervin Santana en un año super malo, solamente 5 aperturas y 0-1 y 8.03.

Johnny Cueto, lesioonado, con 9 aperturas y 3-2 , 3.23.

Carlos Martínez, de San Luis, muchas lesiones también, tiene 7-6 y 3.11.El club lo remitió al bulpen recientemente.

.- Domingo Germán, joven de los Yanquis, tuvo 19 aperturas con record de 2-6 y 5.68.Está en las menores.

.-Freddy Peralta, de Milwaukee, 13 salidas con 6-4 y 4.02.

Lo extraño de todo esto es que la cantidad es notable, pero solo uno ha brillado.

FRITERES: Lamentable lo de Ricardo Nanina, quien se lesionó el brazo derecho al chocar con una pared en un partido de la liga de verano del Cibao. Ese es un circuito formado mayormente por jugadores que no tienen chance en otras ligas, y parece que los estadios no tienen corcha, es a puro cemento o play off...¿Es cierto eso?...Nanita es agente libre en la Lidom... Las Aguilas siguen gustando de los lanzadores veteranos y repiten a los cubanos Yunesky Maya y Francisley Bueno. Manny Acta dice que ellos dan pocos problemas, están los 3 meses aquí y no hay incertidumbres... Aunque ellos tiran “blandito”, cumplen un rol de producir entradas y a veces tiran bien..Tambien repiten al relevista Josh Judy y al zurdo Michal Roth, que no tiene mucho en la bola, pero ha venido dos veces ya...Entonces, José Bautista pasa a los Filis de Filadelfia, que lo quiere como jugador alterno por su veterania.. Los Filis están buscando un puesto en play off y tal vez lo consigan.. Será el tercer club de Bautista este año, empezó con Atlanta, luego los Mes...