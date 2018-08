Babalito Cherefant: La cara de Haití en futbol Dominicano

Juan Saint Hilaire

Santiago

El delantero y centrocampista futbolista haitiano, Woodensky Cherefant, apodado Babalito, nació para jugar fútbol. Comenzó su aventura en el mundo del balompié con tan solo seis años de edad y, gracias su vertiginoso desarrollo, una década más tarde dio el salto al fútbol profesional donde ha logrado mantener un ritmo que va en ascenso con el paso de los días.

Babalito Cherefant es un jugador de corpulencia delgada que mide seis pies y tres pulgadas de estatura y combina una gran habilidad técnica, desplazamiento con rápida fluidez y un poderoso disparo de piernas, condiciones con las cuales ha causado un gran impacto en la Liga Dominicana de Fútbol integrando las filas del Cibao Fútbol Club.

Actualmente su aporte -nueve goles, colíder del equipo junto a Charles Herold Junior- ha sido vital para que el equipo naranja este en play off .

Sus inicios

Nacido el 16 de enero de 1995 en Fort Liberté, Haití, el espigado jugador cuenta que su inclinación por el fútbol nació desde muy temprano, pues a sus seis años de edad vio que en su entorno todo giraba a la práctica del llamado “deporte rey”.

“En mi ciudad, Fort Liberté, todos los niños lo juegan en las calles y es la forma de interactuar, socializar y divertirse... por eso desde los seis años se produjo mi simpatía por este deporte... desde muy temprano”, afirma.

Añade que también tuvo como referencia a su primo “René” que jugaba fútbol de Primera División y siempre le llevaba botas, camisetas, etcétera, y así seguía creciendo su amor por el juego.

Sin embargo, Babalito Cherefant cuenta que todo el entusiasmo que sentía se veía empañado debido a que su madre se oponía rotundamente a que practicara el deporte y este tenía que escaparse de la casa y trasladarse a otro lugar para poder jugar.

“El cariño del público me obliga a dar lo mejor de mí”

“Mi madre nunca quiso que yo jugará fútbol, siempre me decía que fuera a la escuela a estudiar porque eso no me iba a dar dinero suficiente para ganarme la vida o tener un futuro digno”, cuenta al referirse sobre su progenitora quien falleció hace una década.

Recuerda que a veces tenía que irse lejos de la ciudad para poder jugar fútbol de manera que su madre no se enterara.

Pese a dicha negativa, Babalito Cherefant mantuvo las ganas de seguir jugando y su deseo fue alimentado por su padre quien cada tres meses le enviaba utilería de fútbol desde los Estados Unidos.

A los ocho años entró a una escuela de fútbol y eventualmente comenzó a jugar de manera organizada. Conforme pasaban los años Babalito Cherefant descollaba como un gran jugador, alcanzado la Tercera División a los 15 años, luego pasando por la Segunda (16) y Primera (17), respectivamente, luego debutó en la selección haitiana Sub-20, con la cual participó en varios eventos internacionales con sólo diecisiete años y más adelante fue convocado a integrar el seleccionado Sub-23.

Llegada Cibao FC

En febrero del 2016, fue celebrado en el Estadio Cibao FC de la PUCMM, el partido de campeones Copa Dominico-Haitiana entre el Cibao FC, monarca de la Copa Dominicana de Fútbol y el FICA de Cabo Haitiano, campeón de la principal división del balompié de Haití, en el cual Babalito Cherefant anotó dos goles por los haitianos, lo que generó atención dentro de la gerencia del equipo santiagués.

En junio de ese mismo año, Babalito Cherefant firmó un contrato de tres años para fichar con el plantel cibaeño donde jugó la segunda parte de la temporada regular de la LDF.

De inmediato su llegada provocó entusiasmo por los predios del equipo naranja.

En la temporada 2017 fue líder goleador (8) del Cibao FC y quedó tercero a nivel general en la LDF. Ayudó a que Cibao FC disputará el partido final del evento, quedándose con el subcampeonato.

Sus destrezas a la hora de desmarcarse, su decisión de atacar la portería y su facilidad de recibir o pasar el balón son actuaciones que despiertan emociones en los parciales del conjunto naranja.

“Los fanáticos me quieren, me dan sus buenos deseos y me siento muy bien por ese trato... ellos han apreciado mi talento y eso me obliga a dar lo mejor de mí”, dice.

Asimismo, declara estar agradecido y muy contento con el trato que se le ha brindado en Cibao FC.

“La gerencia y mis compañeros me han apoyado en todo y por eso trabajo cada día en mejorar mi nivel, porque tengo un compromiso con el club y yo voy a poner todo lo que esté a mi alcance para llevar a este equipo a ser campeón”, sentenció.

Sobre la LDF

“La liga es buena, he notado que ha ido creciendo por la inclusión de jugadores con calidad... cada año vienen jugadores internacionales que ofrecen un mejor nivel, además, aquí también hay buenos jugadores jóvenes que han ido mejorando su juego y eso le da mejor competitividad al torneo”.

PERFIL

Woodensky Cherenfat ha obtenido los títulos de Sub-campeón nacional de Haití en 2012, sub-campeón super8 (2012), Mejor jugador joven (2013), top goleador super8 (2013), Sub-campeón nacional de Haití en 2014, campeón Nacional (2015), Mejor jugador nacional (2015), Sub-campeón nacional (2016) y top goleador nacional (2016), Sub-campeón Liga Dominicana (2016), Campeón de la Copa Dominicana de Fútbol (2016).

Babalito Cherefant ha representado en cinco ocasiones a la selección mayor de Haití. En su historial ha sido miembro de las Selecciones Sub 20 y Sub 23 de su país, acumulando experiencia internacional, a pesar de solo contar con 21 años.

Jugó en AS Limonade (2011), Football Inter Club Association (FICA 2012-2013), en TempÍte FC (2014) y luego para 2015 vuelve al FICA y actualmente juega para Cibao Fútbol Club.

En 2017 ganó junto a Cibao FC el Campeonato de clubes del caribe,por primera vez para un equipo dominicano, y llegó a la semifinal de la LDF del mismo año.