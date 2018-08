Boxeador Efe Ajagba gana pelea sin tirar un solo golpe

Curtis Harper, un boxeador estadounidense de 30 años con marca de 13-6 y 9 nocauts, abandonó de manera insólita el ring del Minneapolis Armory en Minnesota, la noche del viernes, cuando apenas daba comienzo la batalla, terminando descalificado por el réferi en turno y otorgándose la victoria a Efe Ajagba, quien ganó sin tirar un golpe.

El programa de peleas de la cartelera de Warriors Boxing contemplaba el encuentro entre Harper y el invicto Ajagba (6-0, 5 Ko’s) como uno de los que se iban a televisar a través de FS1. En la estelar, Willie Monroe ganó por puntos a Javier Maciel en la división de los pesos supermedianos, y en la coestelar, el mexicano Mahonry Montes perdió en dos rounds ante Jamal James.

De acuerdo con la reportera del serial Premier Boxing Champions, Jordan Hardy, el peleador abandonó el ring como una protesta. “Por si se lo preguntaban, hablé con Harper y dijo que se salió del ring porque no le están pagando lo suficiente para pelear, quiere algo de respeto”, escribió en sus redes sociales la encargada de dar información semana a semana del serial respaldado por el manejador Al Haymon.

En la escena deja con la boca abierta a más de uno. Apenas suena la campana, Ajagba se dirige a cruzar metralla por primera vez y en vez de eso, se sorprende porque Harper se baja del ring sin decir adiós, mientras el resto de los presentes, atónitos, le sigue con la mirada hacia los camerinos.

Uno de los que incluso se queda cerca del peleador parece ser el manager internacional Sampson Lewcowicz, que no puede ocultar su sorpresa con lo que ha pasado mientras el público comienza con los murmullos, sorprendidos por lo que estaban atestiguando, pues este abandono resultó histórico.

First time I’ve ever seen this: heavyweight boxer Curtis Harper walks out of the ring at the opening bell for his fight against Efe Ajagba on live TV! Ajagba wins by DQ without a punch thrown #PBConFS1 pic.twitter.com/U8EH9Vaduf