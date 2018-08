Mónica Puig sigue el buen paso, llega a semifinales de New Haven

NEW HAVEN

EFE

La tenista puertorriqueña Mónica Puig ya está en semifinales del torneo de tenis de New Haven, tras imponerse a la francesa Caroline García, número seis del ránking WTA y segunda favorita, por 7-5, 1-6 y 6-2.

En un duelo muy igualado, la campeona olímpica en Río 2016 se hizo con el primer set levantando un 5-2 adverso, antes de dejarse ir en la segunda manga víctima del cansancio acumulado, para terminar rematando en el tercer parcial, donde estuvo más acertada en las oportunidades de 'break'.

"Fue un partido duro. He luchado y he creído en mí misma. Los entrenadores me han dicho que tengo un nivel extra, y que solamente tengo que sacarlo en el momento adecuado", analizó.

La tenista de San Juan, que accede a su primera semifinal desde el torneo de Luxemburgo en 2017, se enfrentará por un lugar en el partido decisivo a la española Carla Suárez.

Este torneo, que se disputa hasta el próximo domingo en el Connecticut Tennis Center de Yale, de New Haven (Connecticut), reparte 800.000 dólares en premios, según la web oficial del circuito WTA.