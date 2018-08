Maratón de Santo Domingo recorrerá 42 kilómetros

Ramón Rodríguez

Santo Domingo

La capital dominicana será sede del Primer Maratón de Santo Domingo, una novedad que busca atraer a ciento de aficionados a las carreras pedestres de largas distancias, también a turistas que siguen este tipo de eventos en todo el mundo.

Este primer Maratón de Santo Domingo es organizado por Santo Domingo Corre, una entidad especializada en el “running”. “Este es un evento que buscamos institucionalizar para celebrarlo periódicamente y estamos convencidos que atraerá mucho turismo de todo el mundo”, dijo Modesto Reyes, quien preside Santo Domingo Corre.

El Primer Maratón Santo Domingo Corre será celebrado el 9 de septiembre y consiste en dos carreras. Una de 42 kilómetros y 195 metros de distancia y el otro será un medio maratón de 21 kilométros. El certamen se desarrollará en el Centro de los Héroes, Zona Colonial y el Malecón de Santo Domingo.

Reyes informó que el primer grupo saldrá a las 5:00 de la mañana y el segundo a las 5:30, explicó Reyes, en una visita realizada a El Deporte de LISTÍN DIARIO. Se esperan más de dos mil aficionados a los maratones, provenientes de Venezuela, Colombia, Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia, México, Japón, Brasil y de diferentes puntos de República Dominicana.

“Queremos convertir a Santo Domingo en un atractivo del turismo deportivo”, insistió Reyes, refiriendo que grandes ciudades del mundo tienen este tipo de evento y que el mismo “es un acontecimiento”.

La ruta del Primer Maratón Santo Domingo Corre ha recibido la certificación de los organismos internacionales, incluyendo la IAAF (International Association of Athletics Federations) y por la AIMS (Association of International marathon and Distance Races).

Reyes dijo que una parte importate de los fondos recaudados por este evento serán dedicados a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil.

Cree que este maratón promoverá de manera positiva la capital dominicana y que concitará la atención de corredores de distancias pedestre de todo el mundo. “Estoy convencido que el maratón viene para quedarse”, siguió diciendo Reyes, quien preside la entidad Santo Domingo Corre, organizadora de la justa..

Junto a Reyes también trabajan en la organización y montaje del maratón Marleny Peña, directora general; Karla Martín, directora de medios.