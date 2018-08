Acuña a la historia

Héctor J. Cruz

El joven venezolano Ronald Acuña Jr. se ha metido en los libros de records por dos vías distintas. Entre lunes y martes disparó jonrón en tres juegos corridos en su primer turno, abriendo partido, eso lo han hecho varios, y el último había sido Brady Anderson en 1999. Además, Acuña disparó de cuadrangular en 5 juegos seguidos, convirtiéndose en el más joven en hacerlo en la historia de las grandes ligas (20 años y 219 días). En realidad, Acuña está respondiendo a las proyecciones hechas sobre él luego que fuera firmado en 2015. En 2007 pegó 17 jonrones en distintas ligas menores, y los Bravos quisieron subirlo este año para no perder más tiempo. Anoche, no pudo hacer el intento de extender a 4 la racha de partidos en línea pegando jonron en primer turno porque José Ureña, dominicano de los Marlins, le pegó pelotazo en el codo izquierdo y se armó tremendo lío.El manager de Atlanta, Brian Snitker fue expulsado, pero también el lanzador Ureña. ¿Por qué? Eso no quedó muy claro.

Acuña , que es buen jardinero, está super caliente en agosto. Hasta anoche, en 56 turnos tenia promedio de .375 con 8 cuadrangulares y 16 empujadas. Sus números totales de este año lo señalan con 264 turnos, promedio en .288, 19 jonrones, OBP en .346, 8 robos en 10 intentos, 21 bases por bolas solamente y suma 81 ponches, habiendo un desequilibrio por ese lado. (Acuña fue sacado del juego y llevado a examenes).

El muchacho hace tremendo ruido, y compite con Juan Soto como los dos potenciales candidatos al premio de novato del año de la Nacional. Lo mismo que sucede en la Americana con Miguel Andújar y Gleyber Torres, otro venezolano, ambos de los Yanquis.

BUENOS PITCHERS: Podemos decir que el gerente general de los Yanquis tuvo un tremendo despertar desde el año pasado buscando que el equipo retorne a los primeros planos. De hecho, en 2017 estuvo a poca cosa de asistir a la serie mundial, perdiendo de Houston en la disputa por el campeonato de la liga. Houston obtuvo el derecho y superó a los Dodgers en la final. Pero Cashman hizo lo suyo.

Luego de ese fracaso, lo primero que movilizó fue no renovar contrato con el manager Joe Girardi, quien se había constituído en una figura muy fuerte en el club y en toda la ciudad. Lo segundo fue conseguir a Giancarlo Stanton, el jugador con el contrato más largo y mas caro de las mayores, y quien venía de despachar 59 jonrones para los Marlins.

Ahora, en el mes de julio, Cashman acaba de demostar habilidades. añadió al relevista premium Zach Britton procedente de los Orioles, y a los iniciadores Lance Lynn, de Minnesota, y J.A. Happ, de Toronto. ¿Cómo van estos dos señores, ambos veteranos?

El derecho Lynn tiene tres aperturas y record de 1-0, y excelente efectividad de 0.54.En 16 innings solo 12 hits, 1 carrera, 4 bases por bolas y 22 ponchados. Impresionante. Su record del año es de 8-8 y 4.46.

El zurdo Happ tiene 3-0 con 1.89, en 19 entradas solo 8 hits, 6 bases por bolas y 15 ponches, un dominio absoluto. Su marca general es de 13-6 y 3.86.

Los Yanquis se benefician notablemente, y Cashman tiene mérito en ello. Boston está en una super temporada de 100 victorias, pero los Yanquis están en un buen año. Sus 75 triunfos (hasta anoche) es el segundo mejor de las mayores, por encima de los restantes 28 equipos.

DE INTERÉS: Este sábado los Vigilantes de Texas harán un homenaje a Bartolo Colón para festejar el haberse convertido en el pitcher latino de más victorias (247)..El nicaraguense Dennis Martínez , quien poseía la marca, ha prometido que estará presente.. Segun una nota del equipo, Martínez llamó a Bartolo cuando este quebró el record la semana pasada... También se informa que los Mets de Nueva York le harán homenaje a Osvaldo Virgil el 26 de septiembre de este año... Ese día se cumple un año más de su debut con los Gigantes de Nueva York en 1256, hará 62 años....La nota la puso Tenchy Rodríguez en su cuenta de twitter... Seattle superó a Houston ayer 2-0 en 12 innings por jonron del flaco Dee Gordon....Robinson Canó pegó par de hits, debutó el martes en primera base de 4-1, así que tiene de 9-3. Ha jugando en la inicial y en segunda...Lo de Canó es cuestión de tiempo, no solo en su desempeño, también en lo emocional... Está en el país René Francisco, gerente de los Gigantes del Cibao..Ese señor vive fuera del país, al igual que otros gerentes de la pelota dominicana: Manny Acta en Florida, Luis Urueta entre USa y RD (a veces va a Colombia)..Los tres restantes cogen “la pela” dominicana: Raymond Abreu en Santo Domingo (Toros), José Gómez (Escogido y José Mallén hijo (Estrellas.). Faltan dos meses menos 3 días para el inicio de la pelota RD.