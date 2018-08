Mariland se responsabiliza por la muerte de jugador

AP

COLLEGE PARK

La Universidad de Maryland reconoció este martes que el jugador de fútbol que colapsó durante la práctica y murió posteriormente no recibió atención médica adecuada y la escuela debe aceptar “responsabilidad legal y moral por los errores”.

Maryland también se separó del entrenador de fuerza y acondicionamiento Rick Court, quien renunció a raíz de la muerte del liniero ofensivo Jordan McNair.

El director deportivo Damon Evans reconoció que “los errores fueron cometidos” por el personal de entrenamiento en el tratamiento de McNair, que fue hospitalizado el 29 de mayo después de un entrenamiento en equipo y falleció el 13 de junio. Entrenador principal Wes Robinson y Steve Nordwall, asistente de director deportivo para entrenamiento, fueron puestos en licencia administrativa por Maryland la semana pasada.

El abogado de la familia McNair dijo que un certificado de defunción preliminar indica que la causa de la muerte fue un golpe de calor.

Court publicó su carta de renuncia en Twitter el martes. Él escribió: “Me estoy retirando para permitir que el equipo se recupere y siga adelante”. Anteriormente había sido puesto en licencia administrativa.

Una persona familiarizada con el acuerdo de conciliación de Court dijo a The Associated Press que recibió un pago único de $ 315,000. Estaba en el primer año de un contrato de dos años que se extendió hasta febrero de 2020. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no fue divulgado por la escuela.

El entrenador en jefe DJ Durkin también está de baja administrativa y su futuro no está claro. El abogado de la familia McNair Billy Murphy Jr. ha dicho que Durkin debería ser despedido de inmediato.

Evans dijo el martes que la universidad “contrató a un equipo de revisión externa para analizar esto, pero a medida que se presente información adicional, haremos lo que sea apropiado”.