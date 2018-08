De Café a Canó

Héctor J. Cruz

El amigo José Café, dominicano residente en Barcelona hace muchos años, estaba un poco ausente, pero me escribe en relación a Robinson Canó, quien reapareció anoche jugando la primera base de Seattle. (Dee Gordon volvió a la acción en la segunda). Leamos lo que dice Café:

“Por casos similares de jugadores pillados por dopaje, puede augurarse una baja en el rendimiento de Robinson Canó. El primero en pasar de lo sublime a lo ridículo fue Rafael Palmeiro. Sin los esteroides ya ni podía hacer contacto con la pelota. El descenso de Barry Bonds no fue tan catastrófico porque la temporada le alcanzó para romper el record de jonrones. Mas una vez descubierto, se le veía abanicando lanzamientos de 85 millas por hora. Sammy Sosa, aunque nunca fue formalmente acusado, regresó con cierta dignidad, pero de acuerdo con las expectativas que se tenían inicialmente de él. No se esperaba que conectara 40 jonrones consistentemente sino de 20 a 25 con 80 ó 90 carreras empujadas. Eso hizo en su regreso con Texas, pero como bateador designado. Alex Rodríguez siguió rindiendo a cierto nivel, pero nada parecido al “matador” que era. En el caso de Canó, su consistencia mirando la bola y lo buen entrenador que es su padre podrían ayudarlo a reajustarse, pero a una escala menor de producción. Su fuerza no será la misma sin la sustancia aquella”.

¿POR QUÉ COLÓN? Son varios los fanáticos que preguntan si existe la posibilidad de que los Vigilantes de Texas licencien a Bartolo Colón antes de que termine la temporada regular. También muchos comunicadores se hacen el cuestionamiento, y algunos llegan al extremo de pedir el retiro del cibaeño pues, a los 45 años, “no se sabe qué busca en el montículo”. Un amiguito mío lo acusa de “angurrioso” por perseguir la marca de más entradas lanzadas para un latino, en poder de Juan Marichal (ahora mismo los separan 56.2 innings).

¿Qué decir? Bartolo es muchas cosas juntas. Es un ejemplo de atleta a largo plazo porque su entusiasmo contagia y motiva a muchos jóvenes. Viendolo siempre “llenito”, uno no sabe si tiene dedicación al trabajo físico, pero de alguna manera debe ser así porque se mantiene saludable, es difícil escucharlo en la lista de lesionados.

Pero, el punto básico es su rendimiento, no necesariamente su record de ganados y perdidos. Lean los siguientes datos:

Su marca de este año está en 7-10, y es superado solo por Mike Minor (9-6) y Yovani Gallardo (7-1). Otros miembros de la rotación han tenido o tienen records inferiores como Doug Fister (1-7), Cole Hamels (5-9), el venezolano Martin Pérez (2-5) y Matt Moore (1-6).-

En apariciones como abridor, Bartolo comparte el primer lugar con Minor, ambos con 22, y luego de ellos todos están detrás.

En innings lanzados Bartolo está en primer lugar con 135.1, luego Minor 123, Hamels tiene 114.1 y más nadie se acerca. No se olvide que esto de “muchos innings” es apreciado por los equipos porque eso significa descanso para el bulpen.

Ignoro si alguien lo firmará para el 2019 por poco dinero (él gana 2 millones este año), pero ahí está su salud y su rendimiento. ¿Es un atractivo para los fanáticos? Claro que sí, es un tipo especial por donde quiera usted lo mire. Sería un “tremendo” quinto abridor.

DE INTERÉS: En la apertura ayer de trabajos para una nueva instalación de Arizona Diamondbacks dieron el primer “palazo”, que fueron muchos, incluyendo al presidente Danilo Medina. Eso de “palazo” se reduce a echar tierra con una pala, y ha venido a sustituír al tradicional “picazo”... ¿Qué pasó?... El presidente Medina siempre asiste a este tipo de eventos pues se trata no solo de un acto deportivo, es también apoyo a la “inversión extranjera”... Esos capitalistas norteamericanos se convierten en voceros del país, y promocionan las facilidades que reciben aquí... No es despreciable el hecho de que RD otorga a las organizaciones de grandes ligas facilidades de operación, que van desde exoneraciones para todo tipo de equipos y materiales, como el no pago de impuestos... Por tal motivo, los equipos de MlB no pagan ningún tipo de impuestos para la firma de sus jugadores... ¿Eso está bien o mal? Me parece bien pues se trata de un incentivo muy importante para el florecimiento y fortalecimiento del beisbol... En internet leo que vendieron una pelota de beisbol por US$623 mil dólares porque tiene la firma de 11 antiguas estrellas del juego. ¿Tanto dinero, y por qué? ¿Qué hará el dueño con esa costosa pelota? Cuestión cultural, solo eso. Aqui no valdría un chele..Dice Héctor García que han prometido jugar en todos los estadios de RD Manny Ramírez, Miguel Tejada y Pedro Martínez, y que solo este último no cumplió su promesa.. Bartolo colón lo anuncia ahora, así que esperemos..