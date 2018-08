David Silva se retira de selección española

AP

El mediocampista David Silva anunció su retiro de la selección de España el lunes, luego de una exitosa trayectoria de 125 partidos con “La Roja” que incluyó un título de Copa del Mundo.

El armador de 32 años publicó en Twitter un comunicado en el que señaló que el terminar su etapa con la selección “sin duda, es una de las elecciones más difíciles de su carrera que comunico con agradecimiento y humildad”.

El jugador del Manchester City se coronó en el Mundial de 2010 con España, y formó parte de la selección española que triunfó en la Eurocopa en 2008 y 2012.

“Me voy feliz por todo lo conseguido, he vivido y he soñado con un equipo que será recordado siempre”, añadió Silva, autor de 35 goles a lo largo de sus 12 años con la selección. “Pongo fin a una etapa cargado de emoción por todos los momentos que me vienen a la memoria”.

Silva tuvo un pálido rendimiento este verano con “La Roja”, que fue abatida 4-3 en los octavos de final por los anfitriones de la reciente Copa del Mundo.

España pasa por un duro momento de reconstrucción luego de despedirse en la fase de octavos por segunda vez seguida en una gran cita, tras caer ante Italia en la Eurocopa de 2016. Ni siquiera sorteó la primera ronda en el Mundial de Brasil 2014, al que llegó como defensora del título.

El Mundial de Rusia marcó también el adiós del volante Andrés Iniesta, de 34 años, y apenas el sábado pasado, Gerard Piqué ratificó su retiro de la selección de España a los 31 años.