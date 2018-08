Cuqui Córdova

Se dice en la calle que el Gobierno es corrupto, que es malo, que el PLD es culpable y que hay que cambiarlo; pero esa no es la verdad. El problema es el dominicano. En todos los gobiernos nuestros salen a relucir cosas como las de ahora, pero al estar tanto tiempo el PLD en el poder, se han multiplicado esos pecados.

Lamentablemente tenemos que decirlo, si no educamos al pueblo, no sabemos dónde vamos a parar. Fíjense que todos los meses, los Estados Unidos nos envían de regreso dominicanos que han infringido las leyes, robando, matando, engañando, etc., vienen por millares y los peloteros dominicanos tienen un récord, son los que más han usado drogas en el béisbol de los Estados Unidos.

Les voy a contar lo que me sucedió a mí, cuando Jorge Blanco fue electo Presidente de la República, tan pronto eso sucedió, me llamó a su casa y me dijo que yo iba a ser su primer ministro nombrado, él quería que yo ocupara el Ministerio de Deportes. Yo le contesté: “Salvador, tú fuiste mi abogado en Santiago cuando yo era gerente de Shell en todo el Cibao. Tú sabes cuánto yo ganaba; no puedo cambiar, pues el salario de un ministro está por debajo de lo que yo gano y tengo que mantener una familia”. Él se dio cuenta de lo que le decía y entonces aceptó el hecho de que yo no fuera su primer ministro.

Al llegar a mi casa y yo referir lo que me pasó en casa de Salvador el grupo de personas que había en mi casa, familiares y amigos, me contestaron: “¡Tú si eres pendejo, Cuqui! En ese puesto no se va por el salario, sino por lo que entra por la izquierda. Yo contesté: “En mi casa no me enseñaron qué es la izquierda”.

Debo decir ahora, que estoy trabajando desde los 15 años y voy por 88 años y continúo como el primer día. Mis únicos haberes son un apartamento y un vehículo. No tengo villa en La Romana. Los dominicanos somos los que tenemos que arreglarnos.

NOTICIAS VARIAS

- No recordamos bien, pero nos parece que el expresidente Joaquín Balaguer era quien repetía de vez en cuando la frase: “Si quieres a Mundito, dale un carguito”.

- El 7 de agosto cumplió nuestra madre Estela Pereyra de Córdova 27 años de haber fallecido, en 1991.

¡Qué falta nos hace! - Nuestras gracias eternas a los amigos Ubi Rivas y Domingo Hernández, por haber escrito al respeto de nuestro último libro “La tragedia de Río Verde”, y al compañero del Listín, Luis Beiro,. A todos, los tres, nuestro agradecimiento.

- Un saludo cordial en Santiago a nuestro viejo amigo Julián Atiles, quien va a cumplir 92 abriles, próximamente. Jugamos softbol juntos en los años 50.

- A nuestro amigo vegano, el doctor en cirugía, profesor Ludovino Sánchez, una de las estrellas de “Corazones Unidos”, el Hospital Doctor Moscoso Puello, le rindió un homenaje-reconocimiento la semana pasada. Atinada decisión.