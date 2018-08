¡Oh, a un año de Geysi!

Yoel Adames F.

“Recuerde el alma dormida, avive el seso e despierte contemplando cómo se passa la vida, cómo se viene la muerte tan callando; cuán presto se va el plazer, cómo, después de acordado, da dolor; cómo, a nuestro parescer, cualquiere tiempo passado fue mejor”.

La anterior es la primera estrofa de un poema de varios siglos atrás (Coplas de don Jorge Manrique por la muerte de su padre), uno de mis favoritos desde aquellos años del bachillerato cuando mi profesora de literatura en el Politécnico Nuestra Señora del Carmen, Ana María, nos enseñaba con pasión los personajes de cada generación literaria y la características de cada una y lo mejor de cada miembro. Muy cercano a mi simpatía y estaba, para mi el más del grande del Romanticismo, Gustavo Adolfo Bécquer.

Con sus coplas Jorge Manrique ¥¥empobrecía” el espíritu de cualquier ser vivo que le entendiera, pero también avivaba un gran sentimiento por la vida, por las personas, por el respeto, aun fuera escrita de un hijo a su padre inerte.

Como va pasando el tiempo, las vueltas que da la vida, no es tan fácil como aquel fascinante film de La vuelta al mundo en ochenta días (Le Tour du monde en quatre-vingtsjours), la cual trajo muchas consecuencia, incluyendo legales...

Quisiera quedarme en los preámbulos, pero tengo mucha responsabilidad con el futuro, que es este presente continuo. La verdad que estoy sorprendido, casi asustado de cómo ya se cumplió el primer año de la muerte de Geysi Lorenzo, una muerte atroz, morbosa y muy penosa ya que muchos que debieron dar la cara trataron este caso como que no fue un ser humano que murió de la manera abominable.

Un joven que había escapado a la muerte hacía pocos días tras ser embestido en la carretera mientras trabajaba en su motocicleta, con la cabeza herida y puntos de sutura subió al ring, recibiendo su paliza número 18 en 19 salidas; no conformes, apabullado y con los mismos ‘puntos’ en la cabeza lo remataron en La Romana en 72 horas, allí cayó nocaut, luego entró en coma y murió. El no pudo llegar con los pesitos con que le compraría el uniforme ni los cuadernos a su hija. Parece que fue ahorita, pero ya hace un año ¿Y qué? ¡Nada!.

Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, qu’es el morir; allí van los señoríos derechos a se acabar e consumir; allí los ríos caudales, allí los otros medianos e más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos e los ricos.

SEMIPESADOS: De dos defectuosos se puede salvar uno, el caso se cae de la mata para los pesos semipesado Lenin Castillo y el ex campeón del mundo Félix -Mangú- Valera, ambos necesitan una pelea que los catapulte a un chance mundialista. Ya se anunció hace varios meses el espectáculo, pero luego se abortó la posibilidad porque el ex rey de las 175 libras iba a una eliminatoria ante el cubano Sullivan Barrera, ante quien mostró su talento, pero finalmente sucumbió; luego fue Lenin, quien intentó ganarse el chance ante el número dos del mundo, Marcus Browne (21-0, 16KOs) pero se quedó corto. La pelota está en la cancha de la empresa Shuan Promotion, fuego a la lata.

EL CANELO: No sé si finalmente el azteca Saúl -El Canelo- Álvarez sea el ganador frente a GGG cuando se midan en Las vegas, al menos pueden ofrecer un digno espectáculo porque de verdad hay un ingrediente personal en esta contienda deportiva. A eso se agrega a todas las estrategia antideportiva que está desarrollando la gente del latino para sacar del carril al tren bielorruso.

Canelo podría ser el ganador porque representa el futuro, es el hombre de la empresa y Gennady está juntando los últimos dólares para retirarse tras 20 duras defensas exitosas, la que viene no le importa mucho, ya hizo historia, ahora quiere solo mucho dinero.

Sin embargo, hay una guerra que hace rato ganó Golovkin y es la moral: primero fue la denuncia permanente del campeón unificado mediano de que el retador azteca no andaba limpio y al final así fue, el hombre dio positivo aunque le echó la culpa a la carne mexicana, jajajajajajajaja. Bueno, ahora la estrategia es diferente, al rey de las 160 libras lo interrumpen en sus actividades, incluso lo llaman para que no pueda dormir y hasta helicópteros pasan en horas de descanso sobre su campamento y la verdad es que no es justo esa práctica; si esto sirve para encender todavía mas el pleito, al menos que se preparen bien ambos y fuego a la lata.

EL COLISEO TEO CRUZ: Durante la pasada semana se llevaron a cabo varias actividades a lo interno del Coliseo de boxeo Carlos -Teo- Cruz, por primera vez se realiza una semana aniversario. El Teo Cruz, que mucha gente quisieran derribarlo para hacer edificios y complejos de lujo en un proyecto que envuelve también un play de ‘Grandes Ligas’, cumplió 22 años desde aquel 11 de agosto de 1996, cuando lo dejó inaugurado el entonces presidente doctor Joaquín Balaguer.

Esos proyectos lucen muy bonito en el papel, pero tienen un costo social muy caro y económico también ya que se busca que el Estado se desangre invirtiendo ese dineral, y luego que la fiesta esté paga, entonces el baile será privado, ¡anjá!.