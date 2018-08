El camino de Canó

Héctor J. Cruz

Robinson Canó regresa a juego esta noche luego de una larga suspensión de 80 juegos y casi 3 meses.

El anuncio de su sanción llegó el 15 de mayo, han pasado 90 días, y ustedes pueden constatar el poco descanso que tienen los jugadores y equipos de la MLB. (A veces se dicen que los peloteros son esclavos y hay mucha razón en ello. Se pasan 6 meses seguidos de temporada regular a veces con un día de descanso, que usan para viajar).

Retornando con Canó, es interesante preguntar con qué tipo de ánimo regresa el veterano jugador dominicano que por tanto tiempo ha sido una estrella del juego, desde los días de su debut con los Yanquis en 2005. ¿Por qué la pregunta? Obviamente, porque luego de usted haber sido suspendido por dopaje toda su imagen hacia el exterior cambia. Es cierto que en el entorno de su familia y amigos, y posiblemente hasta el mismo equipo , le mantengan el mismo aprecio y respeto, pero no así a lo exterior.

En su caso, se presentan distintas variables para ser enfrentadas:

.- Por lo pronto, el equipo está en chance de ir a postemporada, pero Canó no puede ir. El pelotero suspendido por dopaje recibe un castigo adicional automático y no puede actuar en play off.

.- El gerente general Jerry Dipoto se adelantó a anunciar que a su regreso Canó será usado en distintos roles y distintas posiciones: 1ra., 3ra. DH y también en segunda. El club trajo al veterano Dee Gorden desde el jardin central y allí lo tienen todavía.

.- Canó deberá asumir una posición y actitud de humildad desde hoy, a partir del próximo año y hasta el final de su carrera. Es decir, concentrarse en su juego, producir ofensivamente como lo ha hecho siempre, y seguir con su carrera.

.-El tiene contrato de 10 años por US$240 millones, (2014-2023), es decir que todavía le quedan 5 años más aparte de este período del 2018.

GRAN CARRERA. Con esta mancha del dopaje, entre los aficionados dominicanos hay un lamento general. Robinson ha sido un ídolo de todos por espacio de 14 años, y esto que ha sucedido derrumba sentimientos positivos.

Hablamos de un hombre que ha tejido una carrera para el Salón de la Fama. Casi 8 mil turnos, promedio de .304, un total de 2417 hits y proyección hacia los 3 mil, 1206 empujadas con chance de alcanzar las 1,600, 306 jonrones, 2 guantes de oro, 8 juegos de estrellas.

¿Qué queda por delante? Concentarse en su juego, seguir siendo la misma persona de siempre y aumentar sus números en el terreno de juego. No hay otra cosa que hacer, y ójalá él lo entienda así.

Y ojalá, también, que Seattle le brinde un real apoyo para que no haya daño sicológico de importancia. Eso no es fácil de soportar, no importa que usted gane todo el dinero del mundo. (Canó gana US$24 millones por temporada).Pero, le conviene mantener el control de la humildad y trabajar en bajo perfil.Que su juego hable por él.

Con Canó se incrementa el número de domincanos importantes que están marcados por suspensiones de dopaje: Bartolo Colón, Miguel Tejada, Alex Rodríguez, Nelson Cruz, Johnny Peralta, Melky Cabrera, Manny Ramírez, Ervin Santana. ¿Y son tantos?.

DE INTERÉS: Viendo la actividad de anoche en las Grandes Ligas, vimos exhibición de poder parte de Amed Rosario y José Bautista, de los Mets, quienes pegaron jonrones por la banda derecha a Luis Severino...También a Ronald Guzmán, de Texas, con su cuadrangular número 13. El muchacho se ha calentado, y el pasado domingo lo vimos en La Semana Deportiva conversando con el colega Felix de Jesús. El dijo que podría jugar este invierno con los Gignates pues le queda cerca de su pueblo (La Vega)..El fue cambiado recientemente por los Toros, que recibieron a Miguel Andújar (de San Cristóbal)...Felicito a Rafael -Fey-Duquela por su elección al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en calidad de propulsor..Fey laboró en el deporte por casi 5 decadas, tiene 71 años de edad y sigue atento a todo el movimiento deportivo. Es de la vieja estirpe de dirigentes que laboraban por vocación, y también fue viceministro de Deportes en sus primeros años....Dice Bartolo Colón que jugará en todos los parques del beisbol dominicano antes de retirarse..¿Alguien más ha dicho eso en nuestro beisbol y no ha cumplido? Se acepta cualquier ayuda pues la memoria me falla...C.C.Sabathia, el zurdo de los Yanquis, sale de circulación con inflamación en las rodillas...Ervin Santana “le entró” a los Mellizos de Minnesota por los cambios realizados recientemente...No sé si estará bien eso porque entiendo que los equipos son libres de hacer movimientos..¿O no?..Vitico Estrella aparece en el puesto 187 del ranking ATP de tenis, pues parece que tomó puntos luego de su oro en los Centroamericanos... Roberto Cid está en el 234 y José Hernández en 286.