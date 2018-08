Rafael Nadal gana la cuarta Copa Rogers, es su título ATP número 80

TORONTO

Associated Press

Rafael Nadal ganó su 80º título ATP World Tour el domingo y arruinó el vigésimo aniversario de Stefanos Tsitsipas .

El mejor clasificado de Nadal venció al advenedizo griego no sembrado 6-2, 7-6 (4) para su cuarta corona de la Rogers Cup y la quinta victoria del año. Tiene 33 títulos ATP World Tour Masters 1000.

"Si me dijera esto hace dos semanas, no lo habría creído", dijo Nadal. "Es una gran manera de comenzar la temporada de pista dura". Ganar en Toronto es tan importante. No ganas Masters 1000 muy a menudo. Es una victoria muy importante para mí y estoy muy feliz ".

La estrella española de 32 años también ganó la Rogers Cup en Toronto en 2008 y en Montreal en 2005 y 2013.

"Estoy muy contento de tener este trofeo conmigo otra vez", dijo Nadal. "Significa mucho". Ha sido una semana fantástica, muy positiva ".

Nadal luego anunció que se saltaría un torneo de Maestros en Cincinnati esta semana para descansar y prepararse para el US Open.

"No hay otra razón que el cuidado personal de mi cuerpo y tratar de mantenerme tan saludable como lo siento ahora", dijo Nadal en un comunicado.

Y entonces, una reunión de los "Cuatro Grandes" tendrá que esperar al menos unas semanas más. Nadal, Roger Federer , Novak Djokovic y Andy Murray no han jugado en el mismo torneo en más de un año. Los otros tres están programados. para jugar en Cincinnati esta semana.

La victoria de Nadal el domingo fue notable. Sus cuatro títulos anteriores de este año llegaron en arcilla en el Abierto de Francia, Montecarlo, Barcelona y Roma. También venció a Tsitsipas en la final de Barcelona.

"Era normal como todos nosotros y se las arregló para convertirse en esta bestia, este monstruo que es hoy", dijo Tsitsipas. "Es verdad ... así es como te sientes cuando juegas contra él". Necesito trabajar mucho más y espero poder alcanzar su nivel un día ''.

Nadal superó una interrupción de servicio tardía y luchó contra un punto fijo en el Aviva Center. Él convirtió su primer punto de partido del desempate para ponerle fin.

"Él nunca se resquebraja", dijo Tsitsipas. "Él siempre te agarrará como un bulldog, y él siempre te hará sufrir en la cancha".

Tsitsipas llegó a la final al convertirse en el jugador más joven en vencer a cuatro jugadores top 10 en un evento desde que se estableció el ATP World Tour en 1990. Comenzó la carrera contra el séptimo cabeza de serie, Dominic Thiem , y luego noqueó al No. 9 Djokovic, No . 2 Alexander Zverev y No. 4 Kevin Anderson .

Tsitsipas saltará del 27 al 15 en el mundo el lunes.

En la final de dobles, el finlandés Henri Kontinen y el australiano John Peersencabezaron a Raven Klaasen de Sudáfrica y Michael Venus de Nueva Zelanda por 6-2, 6-7 (7), 10-6.