Simona Halep encabeza a Sloane Stephens en 3 sets para ganar la Rogers Cup

MONTREAL

Associated Press

La mejor clasificada, Simona Halep, se impuso a Sloane Stephens, tercera clasificado, por 7-6 (6), 3-6, 6-4 el domingo para ganar su segundo título de la Rogers Cup.

La estrella rumana de 26 años también ganó el evento de pista dura que gira entre Toronto y Montreal en 2016 en Montreal.

En una revancha de la victoria final del Abierto francés de Halep, superó a Stephens en el partido que tuvo 15 descansos de servicio. Halep ha ganado sus últimas seis reuniones con el estadounidense de 25 años. Stephens, que se está preparando para su defensa del título del US Open, tiene marca de 0-8 contra jugadores clasificados No. 1.

"No podía creer que todo hubiera terminado", dijo Halep. "Estaba realmente cansado. Siento que en estos torneos, en este nivel, debes tener un día libre entre los partidos. Es realmente difícil. Es brutal. Esta semana fue realmente difícil ''.

Halep ganó su tercer título del año y el 18 ° general.

"Ambos partidos fueron una locura", dijo Halep sobre las finales de Francia y Rogers. "Ella me hace jugar mejor y mejor cada vez que nos encontramos. Eso es algo grandioso para mí. Siento que ella también mejoró en su lado mental. Ella no se rinde tanto ahora. Por supuesto, ella es una jugadora fuerte. Creo que ella es una jugadora compleja. Ella tiene todo ".

Un gran contingente rumano que agitaba sus banderas rojas y amarillas cantaba el nombre de Halep entre los puntos. Sin embargo, hubo tantos empujones para Stephens en un partido de dos jugadores que no dominan con su saque, pero baten golpes en el fondo de las líneas.

"Pensé que jugué bien, pensé que ella jugó bien", dijo Stephens. "Obviamente, en una final, esperas partidos como ese: súper competitivo, de alta energía. No hay nada más de lo que podrías desear en una final. Obviamente, es triste que no haya ganado, pero creo que me he recuperado de la última final que jugamos. Sí, es decepcionante, pero creo que esto me ayudará a seguir adelante, preparándome para ir a Cincinnati y al US Open ".

Un set de apertura de ida y vuelta hizo que Halep saltara a una ventaja de 4-1 antes de que Stephens encontrara el rango con su derecha y rompiera el servicio tres veces para tomar una ventaja de 6-5. Luego, el estadounidense desperdició dos puntos de set cuando Halep forzó un desempate.

Stephens subió a dos dobles fallas de Halep, pero el rumano regresó para tomar el set. Fue el primer set que Stephens perdió toda la semana.

Stephens agregó tres descansos más para tomar el segundo set, pero perdió su saque para abrir el tercero.

Ella rompió por 2-2, pero luego sufrió una decepción ya que Halep rompió el servicio dos veces más para tomar la delantera. Stephens luchó contra tres puntos de partido por un último receso de servicio antes de que Halep lo cerrara.