Simeone: "No considero que buenos nombres hagan una gran plantilla"

EFE

Madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo este sábado, tras la derrota con el Inter en el Wanda Metropolitano (0-1), que han llegado muchos jugadores que "se tienen que adaptar e incorporar al grupo", al tiempo que manifestó que no cree que "buenos nombres" de futbolistas hagan "una gran plantilla".

"Considero que tenemos un grupo nuevo, con muchos futbolistas que han llegado y que se tienen que adaptar e incorporar al grupo que estaba y eso llevará un tiempo. Se han ido jugadores con una referencia en el vestuario y otros tienen que dar un paso adelante para poder generar un grupo muy fuerte, como siempre hemos tenido".



"Y, a partir de ahí, formar un equipo. No considero que a partir de buenos nombres de futbolistas podamos hablar de una plantilla muy buena. Los buenos futbolistas se tienen que adaptar a un grupo y generar un buen equipo. Eso lo veremos a lo largo de la temporada. No considero que buenos futbolistas hagan una gran plantilla", dijo.



Entre los nuevos está el francés Thomas Lemar. "Está de a poco incorporando situaciones que necesita el equipo. Se le ve dinámico, explosivo, con visión de juego en el final de la jugada... Llevará tiempo engancharse al ritmo de los demás, como les ha pasado a todos, pero tiene un talento que el equipo lo necesita. No tenemos muchos futbolistas como Lemar", valoró el técnico.



"Lemar puede jugar en esas tres posiciones, de segunda punta, a la derecha o a la izquierda. Seguramente se siente más cómodo a la izquierda, pero a la derecha tiene una visión de juego importante", añadió el entrenador, que también habló de la novedosa posición como delantero en la que ha empleado en alguna ocasión a Gelson Martins.



"No teníamos muchos jugadores de delanteros en estos primeros partidos y por eso lo hemos utilizado de segundo punta para explotar su velocidad sobre los espacios. Hoy jugó por la derecha, donde se siente más cómodo, y estuvo mejor. Me gustó. Con tiempo iremos acoplando todas las situaciones que tenemos por delante", afirmó.



El partido de este sábado, con derrota por 0-1, le sirve a Simeone "para la preparación, para ir tomando minutos los futbolistas que menos minutos tenían y preparándose de la mejor manera para llegar al partido del miércoles y hacer un buen encuentro", según expresó el técnico en rueda de prensa.



"El torneo (International Champions Cup) es muy interesante, porque siempre se enfrentan instituciones y clubes muy fuertes que compiten en Europa al más alto nivel y eso es saludable. Es una lástima que el Mundial no nos haya dejado poder ver a futbolistas en la mejor versión. Muchos no han jugado y muchos han jugado muy poco". afirmó Simeone.



"En el caso nuestro -continuó el entrenador rojiblanco-, es el primer partido que han participado la mayoría. Es una pena que no se pueda compensar el descanso con un torneo interesante que invita a la gente a poder ver a los mejores futbolistas y mejores clubes del mundo".



Entre los jugadores que hoy han disputado sus primeros minutos estaban tanto Antoine Griezmann como Lucas Hernández. "He visto muy bien a los dos. El tiempo que han jugado han estado intensos. Lucas con un poco más de intensidad, porque tiene una intensidad en su juego muy grande. Y Antoine intentando leer de la mejor manera los pasajes al gol. En general, ha sido un partido interesante", afirmó.



"Ha habido muchas posibilidades de gol para los dos equipos. Fue bueno para sacar cosas para mejorar, sobre todo cómo mejorar la presión adelante. Desde el juego asociativo se vieron cosas buenas. Creo que fue un buen partido en el que pudo haber muchos más goles que el 0-1", continuó.



Simeone también fue preguntado por el fichaje de Thibaut Courtois por el Real Madrid y por las declaraciones del guardameta de que jugar en ese club era su sueño desde pequeño. "No tengo que opinar nada de una respuesta de un chico que jugó con nosotros y que lo hizo muy bien. Es su pensamiento y en la vida hay que respetar a todos. No estamos para juzgar desde ningún lugar a nadie", contestó.



"De la gente que trabajó muy bien con nosotros tenemos un gran recuerdo y eso no va a cambiar más allá de la rivalidad que tenemos como colegas de trabajo", añadió el técnico.



Igualmente, Simeone deseó "lo mejor" tanto a Pablo Aimar como Lionel Scaloni como seleccionadores interinos de Argentina.