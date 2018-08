Gerard Piqué: "Ser capitán no me va a hacer cambiar; seguiré siendo el mismo"

EFE

Sant Joan Despí (Barcelona)

El defensa del Barcelona Gerard Piqué reconoció este sábado estar "contento" tras haberse convertido, junto a Leo Messi, Sergio Busquets y Sergi Roberto, en uno de los capitanes del equipo, pero advirtió que eso no le va a hacer cambiar su forma de ser.

"Supongo que la edad te hace frenar a veces, pero no por ser capitán dejaré de decir lo que pienso en cada momento. Vais a ver al mismo Gerard que habéis visto estos últimos años", aseguró en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España, que el conjunto azulgrana disputará mañana contra el Sevilla.



Piqué también restó trascendencia a la conversación que hace poco mantuvo con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, sobre el polémico documental producido por el central y en el que Antoine Griezmann anunciaba su decisión de rechazar la oferta del Barcelona para seguir en el Atlético de Madrid.



"Creo que no hay dudas sobre el nivel de barcelonismo que puedo tener y lo que amo a este club. En ningún momento quise hacer daño a la entidad. El presidente también lo sabe, estuvimos hablando y todo está bien", comentó al respecto.



Sobre la final de la Supercopa, que se disputará mañana en Tánger (Marruecos), el defensa recordó que el Sevilla es probablemente el equipo al que más veces se ha enfrentado defendiendo la camiseta azulgrana y siempre le pone en aprietos.



"Da igual los jugadores que o el entrenador que tengan. Siempre son competitivos. Las condiciones tampoco son los mejores, porque vamos a jugar a Marruecos y es a partido único. Será difícil, pero nos adaptaremos", apuntó Piqué, quien ve bien que el torneo deje de disputarse a ida y vuelta: "Todo lo que sea acortar el calendario, es bueno".



Esta Supercopa será el primer partido oficial disputado en España en el que se utilizará el VAR, una herramienta que el nuevo capitán del conjunto azulgrana considera necesaria.



"Con él, este deporte será un poco más justo, disminuirá la polémica, va a ayudar muchísimo a los árbitros y les va a quitar presión", destacó.



Preguntado por los fichajes que ha hecho el equipo esta temporada y si el Barcelona está empezando a traicionar un poco su estilo de juego, el defensa catalán se mostró reflexivo.



"Hasta en la época de Pep (Guardiola), donde creo que se llevó lo del estilo al máximo nivel, teníamos jugadores como Keita que desempeñaban otra función. Xavis o Iniestas ya no hay en el mundo y hay que adaptarse. Demos una oportunidad a los que se han fichado, como Arthur, que es un espectáculo ver como la toca en los entrenamientos. El estilo lo vamos a preservar", argumentó.



En este sentido cree que este verano el club "ha fichado muy bien", por lo que ha podido ver entrenándose junto a los nuevos: "Tienen muy buen nivel. Las temporadas son muy largas, hay partidos cada tres días y necesitamos piernas frescas".



Mención especial ha tenido por Arturo Vidal, ayudado por las numerosas preguntas de la prensa chilena sobre las cualidades del exjugador del Bayern Múnich.



"Vidal puede aportarnos mucha agresividad. Apreta mucho y muy bien y no se esconde. Además, se nota que estuvo en el Bayern con Pep porque, tiene calma y pausa con el balón y ve el pase, y eso es muy importante en el estilo que tenemos aquí en el Barça", subrayó.



Piqué también confía en que, junto al talento de los nuevos fichajes, brillen canteranos como Riqui Puig o Juan Miranda, que durante esta pretemporada han llamado a las puertas del primer equipo.



"Jugadores como Riqui o Miranda tiene muchos nivel y, cuando tienes nivel, no se les ha de proteger sino ponerlos en el campo y que se ganen la vida. Espero que el papel de los jóvenes sea importante", resumió.



El objetivo en esta nueva temporada no es, sin embargo, volver a conquistar la Liga de Campeones, sino que según Gerard Piqué lo más importante es mantener la hegemonía en el fútbol español.



"Sería muy atrevido decir que hemos de ganar la 'Champions' sí o sí. El objetivo principal de este club ha de ser siempre la Liga, que es la competición por excelencia, la que te marca si has estado bien o no durante la temporada. El Barça nunca ha ganado la 'Champions' sin ganar la Liga, así que centrémonos en ganar la Liga y, a partir de ahí, intentemos ganar también la 'Champions'", concluyó.