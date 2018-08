Carolina Cruz de Martínez

PROFESIONAL: El reto de todo profesional es hacer bien su trabajo, establecerse y en efecto destacarse por la labor realizada. El que es profesional no quiere recibir la estampa de incumplimiento, dejadez e irresponsabilidad, pues tanto la buena como la mala reputación son construidas y rápidamente diseminadas.

Hay distintos tipos de profesionales, pues todo depende del criterio de cada quien: están los cumplidores, los nominales, los eficientes, los “hasta aquí,” los “no me embromen mucho”, los “porta’ a mí,” entre otros. Cada quien opera de acuerdo a las metas que se establezca y lamentablemente muchas veces el atleta no está muy claro de ellas.

En el deporte existe una amalgama de profesionales que exhiben sus personalidades excéntricas y especiales. Hay unos que cumplen con los requisitos en el terreno pero no fuera de ello. Otros respetan las reglas dentro y fuera; unos se acomodan y adoptan una actitud de ‘hasta aquí’ y otros se acomodan aún más y dicen ‘porta a mí.’

VALORARSE: Valorarse es valorar lo que uno es y lo que hace. Cuando no nos valoramos pateamos y mal administramos lo que se nos ha puesto en las manos. El atleta tiene que ser profesional de manera integral pues no sólo maneja un bate, un balón, una raqueta o pelota de pimpón; el atleta, aunque no quiera, debe aceptar el paquete que conlleva ser él o ella. El atleta que alcanza el profesionalismo pertenece a un equipo, a una organización, se debe a un manager, una fanaticada, a unos padres, o un Coach. Ya no puede virar o tornar, manejarse en independencia sin importar el qué dirán, pues donde él está es porque ha habido un círculo de apoyo detrás.

No todo el mundo tiene la oportunidad de escalar y establecerse en un sistema profesional, no importa a que industria pertenezca. Estamos claros que hay jóvenes que no saben ni por dónde empezar y no comprenden que implica el ser profesional. Pero para eso se aprende, se educa y se forma en las fases iniciales del desarrollo en el sistema. Simplemente hay que observar, asimilar, poner atención y ejecutar tal cual se enseña.

IRRESPETO: Cuando uno no se comporta como profesional exhibe atraso, conformismo, limitaciones y carencias. El que es poco profesional no solo envía un meta mensaje de irrespeto a un jefe u organización sino de irrespeto a sí mismo y desconsideración. Lo que cada ser humano tiene como talento no le pertenece y por tanto debe preguntar cómo administrar lo que ha recibido.

El pelotero es nuestro máximo embajador y por ende el que más compromiso tiene en su comportamiento hacia el exterior. Ciertamente no se deben a la gente como tal, pero si deben entender que deben comportarse como profesional. Es honroso saber que donde quiera que uno va las personas se expresan con altura y estima. La mala reputación es ganada cuando consistentemente mostramos una actitud displicente y medalaganaria.

“¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común.” Proverbios 22:29 NTV

HASTA LA PRÓXIMA