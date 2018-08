Profar disfruta chance de jugar

?Wesley Dotson

MLB.com, Arlington

La oportunidad de jugar con regularidad ha llenado de confianza al curazoleño Jurickson Profar.

El utility de los Rangers disputó su partido número 101 de la temporada el miércoles, lo cual representa una marca personal.

Saber que va a estar en el lineup a diario ha permitido que Profar se relaje en todos los aspectos de su juego.

“Siempre me supe capaz de ser un buen jugador, pero al principio [de tu carrera], no jugar [te hace dudar] un poco”, dijo Profar. “Este año, gracias a Dios, he jugado mucho y eso me ha permitido hallarme. Sigo buscando maneras de mejorar”.

Un área en la que Profar ha mostrado una mejoría notable ha sido con su producción ofensiva, ya que llegó al jueves con promedio de .304 en sus últimos 16 juegos, a la vez que lleva 15 dobles, tres triples, 10 jonrones y 46 impulsadas en sus últimos 62 compromisos.

También ha mejorado en el robo de bases. Profar, quien comenzó la temporada con cinco estafadas de por vida en Grandes Ligas, ya suma nueve bases robadas esta temporada.

“Hace años, trataba de robarme una base y me atrapaban y ahí surgían las dudas. ‘¿Soy lento o rápido?’”, dijo Profar. “Pero [robando bases] y teniendo éxito, uno sigue mejorando”.

Defensivamente, Profar ha disputado 59 juegos como torpedero, 18 como antesalista, ocho como intermedista y 10 como inicialista. Aunque su posición original es el campo corto, no le importa fungir como utility con tal de poder contribuir a diario.

“Pienso que a Profar simplemente le gusta estar en el lineup”, dijo el capataz de Texas, Jeff Banister. “Quiere jugar todos los días, así que está de acuerdo con eso”.