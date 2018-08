Vuelve Severino

Héctor J. Cruz

No hay mal que dure cien años, dice el refrán (ni cuerpo que lo resista). El tema es bueno para el lanzador Luis Severino, quien la noche del miércoles vio cortada una mala racha de 3 derrotas. Su actuación ante los Medias Blancas fue de 7 entradas, 7 hits, 3 carreras, 0 base por bolas y 8 ponchados, y el hombre más o menos se reencontró. Pudo caminar fácil porque temprano en el juego Giancarlo Santon pegó un grand slam (jonrón con bases llenas), y puso el marcador fácil.

Severino mejora su marca en 15-5, con 3.11 de efectividad y todavía tiene un chance de aspirar a las 20 victorias. Deben restarle cerca de 9 apariciones, y eso es más que suficiente tratándose de un equipo tan poderoso como los Yanquis.

En cuanto a sus proporciones por cada 9 innings ha permitido 7.8 hits, ha dado 2 bases por bolas y 10 ponches. Le han pegado 15 jonrones, y debe bajar ese renglón tratándose de un lanzador premium.

A veces hay que contar con el respaldo de un buen club, especialmente en la ofensiva. Noten el caso de Jacob deGrom, de los Mets, con efectividad de 1.77, solo 113 hits permitidos en 152 innings, 8 jonrones, 34 bases por bolas y 183 ponches. ¿Su récord? Tiene 6-7. Es uno de los mejores del año en la Nacional, y sin embargo no suma victorias.

SABERMETRIA: Participo ligeramente en las controversias de estos días sobre los beneficios de la sabermetría en el béisbol. El tema cobra mucha vida en las últimas horas luego de las declaraciones del exjardinero Jayson Werth, de mediano rendimiento, pero que sin tener destellos de superestrella le sacó un contrato de 7 años por US$126 millones a los Nacionales de Washington.

Dice Werth que los sabermétricos están dañando al béisbol pues provocan distorsiones de todo tipo y que sus valoraciones son dislocadas. ¿Es cierto eso?

Este tipo de aseveración se pone de moda de vez en cuando porque la Sabermetría ha tomado mucho espacio y hay mucha gente incómoda cuando les son aplicadas. En el fondo, este nuevo mundo no es más que una analítica especializada que pretender potencializar o validar el valor que aporta cada jugador a su equipo, y a partir de ahí se cometen todo tipo de exageraciones. Llegan al extremo de colocar al jardinero Lorenzo Cain, de Milwaukee, por encima de J.D. Martínez, de Boston, sencillamente por sus contribuciones a la defensiva mientras el segundo es DH. ¿Se atreverían a decirle eso a Big Papi? ¿Le aplicarán esa Sabermetría a Big Papi, David Ortiz, cuando toque votar por él para el Salón de la Fama dentro de 5 años? ¿Y por qué no comparar los números y los salarios de ambos este año, por ejemplo?

Cain, un guante de oro, tiene pacto de 5 años por US$80 millones, y para Milwaukee presenta números de .296-8-30. Martínez, de Boston, firmó por 5 años y US$109 millones, y tiene números de .332-34-98.

¿Usted qué cree? ¿Puede el guante y el corrido de bases de Cain superar esa ofensiva de Martínez?

Lo he dicho en anteriores ocasiones: la Sabermetría son analíticas que siempre han existido, y tienen su fundamento en las proporciones y los promedios. Ahora unos “genios” que, al decir de Werth nunca han jugado pelota, acuden a las matemáticas para hacer combinaciones y establecer ranking del llamado WAR.

Yo también creo que en gran medida tienen al beisbol “medio loco”, y mucho más a los fanáticos. ¿Para qué tantos números y tantos cálculos si todo se reduce a ganar juegos? ¿Por qué los equipos que no ganan no contratan los mejores sabermétricos y suman títulos? Y no les voy a dar nombres de equipos porque ustedes, amables lectores, los conocen a la perfección.

La Sabermetría ha venido a poner un poco más de diversión y a desacreditar “buenos jugadores”, en el beisbol tradicional. Eso, amén de que es una excelente fuente de empleo para gente que no tenia empleo.

¿O no es así?

DE INTERÉS: Washington y Atlanta dividieron su serie de 4 partidos, 2 para cada uno, así que se quedaron iguales... Ayer, los Nacionales ganaron 6 por 3 detrás de buen pitcheo del zurdo Gio Gonzalez con 7 entradas de 6 hits y una carrera... Juan Soto falló tres veces y su promedio está en .305... Jorge Polanco, de Minnesota pegó jonron de tres carreras, aunque su equipo perdió 5-4 de Cleveland... Corey Kluber tiró 7 entradas de 7 hits y 4 carreras, pero no tuvo decisión. Fue un partido rápido de 2 horas 58 minutos... Franmil Reyes, el grandote de San Diego, la volvió a sacar y los Padres vencieron a Milwaukee 8 por 4... Reyes pegó de 5-3 y tiene 9 jonrones... Ya está de regreso a juego Rafael Devers, y se estrenó con cuadrangular el miércoles... Teoscar Hernández, de Toronto, se mantiene produciendo y despachó su jonrón 18... ¿Lo verán los Toros nuevamente?