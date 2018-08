Juan Soto en el foco de la noticia

Pedro G. Briceño

Santo Domingo

A pesar de que su debut se produjo cuando habían transcurrido más de 50 días de la campaña, Juan Soto registra un desempeño tan resaltante con el madero que lidera a todos los novatos en bateo (.308), porcentaje de embasarse (.426), sluggins (.558) y OPS (.984).

Estas marcas representan cifras mayores, más para un jovencito de solo 19 años, pero que tras su primer partido en Grandes Ligas, el 20 de mayo pasado ha tenido un comportamiento tan consistente que actualmente domina la carrera para el Novato del Año de la Liga Nacional.

Su rápida presencia en la gran carpa se produce en una combinación de brillante desempeño en las Menores ( .362, 14 jonrones y 52 producidas en 39 encuentros) y lesiones de jardineros como Adam Eaton y Víctor Robles, pero que tras su éxito ofensivo, los Nacionales poseen ya a un patrullero por mucho tiempo.

Dueño de un bate fuerte y rápido, con gran capacidad para conectar la esféride por la parte opuesta del campo, Soto no ha mostrado debilidades ante los oponentes y esto lo indica el hecho de que en sus primeros 70 encuentros, apenas en el sexto en que participó su average estuvo por debajo de la marca aristocrática, (.267), esto indica en que cuenta con 64 choques seguidos en que la misma no ha descendido de la añorada marca. Con sus 19 años ha establecido el respeto entre los lanzadores, quienes lo han transferido en 50 ocasiones, de las cuales seis son intencionales y muchos de los mismos a nivel general han llegado cuando tiene conteo en dos strikes. A algunos el novel capitaleño le ha hecho recordar aquellos tiempos en el que Barry Bonds era un terror para los monticulistas.

Esta semana, incluso se produjeron comentarios adversos relacionados con su edad, pues el comentarista de los Bravos de Atlanta, Joe Simpson ha externado que un bateador con un físico tan impresionante y la madurez que Soto muestra en la caja de bateo y el juego en general no puede contar con 19 años, edad en que la mayoría de los peloteros apenas inician la fase de su desarrollo.

Por coincidencia los comentarios salieron a relucir en el inicio de una serie entre Bravos y Nacionales, dos de los tres equipos que batallan por el primer puesto en la División Este de la Nacional. Mike Rizzo, gerente general de Washington salió de inmediato al frente de esta información, los cuales buscaban distraer la atención del cotizado joven.