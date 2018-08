Los sabermétricos no saben nada de béisbol, Jayson Werth

ESPN

Jayson Werth, quien dijo que "terminó" con el béisbol profesional en junio, tiene este consejo para los tipos de las oficinas centrales que usan a sabermétricos para determinar las rutas de las franquicias: eso no computa bien.

"Tienen a todos estos 'súper nerds', como yo los llamo, en la oficina que no saben nada de béisbol pero les gusta proyectar números y proyectar jugadores", dijo Werth, quien no usaría la palabra "retiro" cuando dejó el juego el 27 de junio y tampoco en la conversación en el Podcast de Howard Eskin para la 94 WIP en Filadelfia.

"... Creo que está matando el juego. Es hasta el punto en el que simplemente colocas las computadoras. Solo pon las computadoras portátiles y lo que tienes, solo ponlas ahí y déjalas jugar. Ni siquiera necesitamos más ir por ahí. Es una broma".

Werth, de 39 años, estaba jugando con Triple-A Tacoma, bateando .206 con cuatro jonrones y 19 impulsadas para la filial de los Marineros de Seattle, cuando dijo que no tenía remordimientos por dejar de jugar.

Terminó su carrera de 15 años como bateador de .267 con 229 jonrones y 799 carreras impulsadas, la mayoría con los Nacionales de Washington y los Filis de Filadelfia, con quienes ganó una Serie Mundial en 2008 y fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 2009.

"Cuando bajan, estos niños del MIT, Stanford o Harvard, de donde sean, nunca han jugado béisbol en sus vidas", le dijo Werth a Eskin. "Cuando bajan a hablar sobre cosas como [turnos] ... (...) Ellos están como, 'no, no hagas eso. No queremos que hagas eso. Queremos que batees un jonrón'. Para mí eso no es béisbol.

"Estamos creando algo que no es divertido de ver. Es aburrido. Estás convirtiendo a los jugadores en robots. Han eliminado el elemento humano del juego".

Werth, conocido por su pelo largo, barba abundante y estilo agresivo durante su carrera como jugador, no es el primero en lanzar un ataque verbal contra los 'nerds' del béisbol. El miembro del Salón de la Fama Goose Gossage despotricó contra lo mismo en 2016.

"Es una broma", dijo Gossage entonces. "El juego se está convirtiendo en una broma maldita debido a los 'nerds' que lo están ejecutando. Te diré lo que ha sucedido, estos muchachos jugaron asados de béisbol en Harvard o donde sea que hayan ido, y ya piensan que dominan el jod... juego. Ellos no saben ni mie...".