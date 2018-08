Amanda Serrano buscará sexto título mundial en septiembre

Dan Rafael

Escritor Senior de ESPN

Amanda Serrano, la única boxeadora ganadora de títulos mundiales en cinco categorías de peso, buscará un sexto campeonato.

Serrano se enfrentará a Yamila Esther Reynoso por un cinturón vacante de peso welter junior femenino en la cartelera previa de Shawn Porter-Danny García el 8 de septiembre en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, anunció el promotor Lou DiBella el jueves.

Aunque Serrano-Reynoso no será parte de la transmisión de Porter-Garcia a través de "Showtime Championship Boxing" (9:00 p.m. ET), la pelea se transmitirá en vivo y de forma gratuita en el canal de YouTube Showtime Sports y en la página de Facebook de Showtime Boxing a partir de las 7 p.m. ET.

Serrano (34-1-1, 26 KOs), de 29, natural de Puerto Rico pero que pelea desde Brooklyn, ha ganado títulos mundiales en peso gallo, peso pluma junior, peso pluma, peso ligero junior y peso ligero.

La última pelea por el título mundial de Serrano fue una victoria por nocaut en el tercer asalto sobre Edina Kiss hace 13 meses en la división de peso pluma junior, 122 libras. Serrano luego boxeó en una pelea sin título en 127 libras y se está moviendo a la división de 140 libras para una oportunidad de otro cinturón.

"Estoy súper emocionada de pelear por un título mundial en mi sexta categoría de peso", dijo Serrano. "Mi oponente es realmente un peso welter, después de haber defendido su título argentino de las 147 libras por nocaut en su última pelea, y está bajando una división para enfrentarme. Estoy subiendo cuatro divisiones para esta oportunidad. Estoy segura de que Reynoso volverá a hidratarse a su peso natural después del pesaje, pero este es un riesgo que vale la pena tomar. Ella nunca ha sido detenida tampoco, así que sé que ella es duradera.

"Esta es una cartelera tremenda para ser parte de García versus Porter en el evento principal. Mi promotor, Lou DiBella, tiene grandes cosas alineadas para mí, y estoy ansiosa de enfrentar todos los desafíos".

DiBella ha sido durante mucho tiempo un defensor del boxeo femenino como promotor de boxeadoras como Serrano y la peso pluma Heather Hardy y regularmente pone peleas femeninas en los espectáculos que promueve.