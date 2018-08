El ex campeón mundial Nicholas Bett murió en accidente automovilístico

NAIROBI, Kenia

Associated Press

Nicholas Bett de Kenia, campeón mundial en los 400 metros con vallas, murió en un accidente automovilístico matutino el miércoles en la famosa región de entrenamiento de altura, dijo la policía y su entrenador. Bett tenía 28 años.

Bett acababa de regresar a casa del campeonato africano en Nigeria el lunes.

El comandante de la policía del condado de Nandi, Patrick Wambani, dijo que Bett murió en el accidente en la carretera entre Eldoret y Kapsabet, dos de los famosos centros de capacitación de Kenia en la región del Valle del Rift, al oeste del país.

El todoterreno Toyota Prado de Bett tocó baches en la carretera y rodó, su entrenador, Vincent Mumo, le dijo a The Associated Press. Mumo dijo que el accidente ocurrió alrededor de las 6 a.m.

Bett ganó el oro en los 400 vallas en el campeonato mundial de 2015 en Beijing, una gran victoria en ese evento para Kenia, una potencia en eventos de media y larga distancia.

También ganó medallas de bronce en los campeonatos de África en 2014 en los 400 vallas y el relevo de 4x400 metros.

Athletics Kenya dijo que envió condolencias a la familia de Bett. El hermano gemelo de Bett, Aron, también es atleta y formó parte del equipo keniano 4x400 que ganó el oro en los campeonatos africanos de la semana pasada. Nicholas Bett no corrió en ese equipo.