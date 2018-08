Dominicano Marcell Ozuna es recibido como héroe en Marlins Park

MIAMI

ESPN

Cuando el dominicano Marcell Ozuna llegó al Marlins Park, confundió el camino a los vestidores.

Luego de pasar sus cinco primeras temporadas de Grandes Ligas con los Marlins, Ozuna regresó por primera vez esta semana a Miami desde que fue canjeado en el invierno a los Cardenales de San Luis.

''Nunca había estado en el clubhouse de los visitantes en este estadio. Es más chiquito que el de los Marlins, pero está cómodo de todos modos'', dijo el Ozo, como lo apodó el fallecido José Fernández.

A pesar de la usualmente escasa asistencia al parque de La Pequeña Habana, el público rompió en aplausos cuando el jardinero quisqueyano se paró por primera vez en la caja de bateo de su antigua casa.

''Estoy muy agradecido por el recibimiento que me dio la fanaticada, porque es prueba de que me recuerdan bien''.

''Siento una emoción muy grande. Desde los entrenamientos de primavera no visitaba Miami y también me ha dado mucha alegría compartir con mis compañeros de los Marlins como (J.T.) Realmuto, Martín Prado, Miguel Rojas. Aquí crecí y me formé como pelotero. Los Marlins me dieron la oportunidad y eso no lo olvidaré nunca. Siempre es bueno venir aquí y encontrarme con tantos amigos”, agregó el ahora jugador de los Cardenales.

Ozuna tuvo en el 2017 la mejor temporada de su carrera, con average de .312, 37 cuadrangulares y 124 carreras impulsadas, lo que le valió para su segunda participación consecutiva en Juegos de Estrellas.

Se esperaba que fuera el hombre grande en el ataque de San Luis, pero los números del 2018 no han sido iguales.

''Bueno, la temporada la veo como un balance, trato cada día de recuperarme. No he estado físicamente al ciento por ciento, pero no doy excusas. Trato de hacer mi trabajo al máximo, pero no siempre las cosas salen como uno quiere'', explicó el pelotero.

¿A quién extrañas más en este lugar?

''Es inevitable dejar de pensar en mi hermano José Fernández. Todo el tiempo pienso en él. El otro día fue su cumpleaños y me vinieron a mi mente tantas cosas y momentos. Que Dios lo tenga siempre en ese hermoso lugar y que mande su espíritu de bondad hacia mí''.