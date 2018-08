Héctor J. Cruz

Mucho ha sonado el nicaraguense Dennis Martínez en estos meses a la par de la gestión que hace Bartolo Colón para superarlo como el latino con más victorias en Grandes Ligas. Por ello resulta relevante la pregunta que hace el lector Miguel Angel Muñoz sobre este personaje, a quien en sus días de pelotero apodaban El Presidene (en su país). A continuación algunos detalles de Martínez, quien tiene 64 años de edad.

.- Lanzó en las mayores en el período 1976-1998, un largo período de 23 temporadas . Lo hizo para Baltimore (11 años), Montreal (8), Cleveland (3),Seattle (1) y Atlanta (1).

.- En su último año, 1998, lanzó para los Bravos de Atlanta, tuvo record de 4-6, y esa fue la campaña en que le pasó a Juan Marichal como el latino con más triunfos (Marichal, 243).

.- Los mejores años de Dennis fueron variados,tuvo una campaña de 14-5, pero en 4 temporadas llegó a 16 trriunfos, su máxima cantidad. Obviamente nunca se acercó a los 20 ganados.

.- Lanzó muchísimo, un total de 3999.2 innings ( a un out de los 4 mil innings), así que siempre tuvo un brazo muy sano. Tuvo 2149 ponches.

.Su record general fue de 245-193, promedio de .559, y efectividad de 3.70.

Asistió solo una vez a los votos del Salón de la Fama, en 2004, recibiendo el 3.2 %. De inmediato fue eliminado.

¿Cómo le irá a Bartolo en el Salón de la Fama? Tiene buenos números, ganó un premio Cy Young y está marcado por una suspensión de dopaje. No le veo ningun chance, por ahora.

7 MESES: Dice un reporte que Edwin Encarnación y Mike Trout son los dos únicos peloteros de grandes ligas que han alcanzado al menos 25 cuadrangulares en las últimas 7 temporadas seguidas. Se trata de un círculo exclusivo en el cual es difícil permanecer por el tema aquel de que siempre están presentes las lesiones.Es decir, además de ser bueno y tener poder, hay que estar en salud.

Encarnación inició la seguidilla en 2012 con su anterior club Toronto Blue Jays, y ha continuado ahora en Cleveland. Sus producciones han sido de 42, 36, 34, 39, 42, 38 y 25 totalizando 246.

Trout siempre ha pertenecido a los Angelinos y también inició esta racha en 2012 (obvio) con 30 jonrones, continuando luego con 27, 36, 41, 29, 33 y 30. Su total de por vida está en 226.

Edwin tiene 35 años de edad y suma excelentes números con 373 jonrones, 1129 empujadas y 1669 hits. Si permanece 3-4 años en las mayores pudiera acercarse a los 500 jonrones, pero eso dependerá de su salud y de su entusiasmo. Ya tiene mucho dinero y está casado, y por ahí vienen los hijos.

Trout tiene 27 años y dará mucha agua a beber.

DE INTERÉS: En la liga de beisbol de Corea Mel Rojas tiene 30 jonrones, según datos del Licey..¿Y qué liga es esa, quiénes son los pitchers, es una pelota chivirica?... Jacoby Ellsbury, jardinero en nómina de los Yanquis sufrió una operación en la cadera y no se sabe cuándo volverá. Los Yanquis lo firmaron en pacto de 7 años por US$153 millones (2014-20), en uno de los peores negocios de la franquicia en más de 100 años. La operación tuvo lugar en el Hospital For Especial Surgery, de Manhattan, el mismo centro que tiene una relación con el Escogido local.... Los Nacionales de Washington firmaron al relevista Greg Holland y enviaron a triple A a Jimmy Cordero...Los Nacionales están en medio de una serie de 4 partidos contra los Bravos de Atlanta, que pudieran ser clave en sus aspiraciones de darles caza (y a los Filis, desde luego).. Ayer tarde ganaron el primero de un doble choque en lo que fue el primer triunfo de un nuevo pitcher RD llamado Yefry Rodríguez (en Baltimore hay otro llamado Yefry Ramírez, también de RD)...Al comienzo del segundo, Juan Soto despachó su jonron 14.... Dice Hanley Ramírez que posiblemente juegue con Licey el próximo invierno, y ojalá lo haga. Pero que tome sus viajes al interior, a ver si se reencuentra con su amor al beisbol y deje un poco de lado la música....En movimientos de ayer, Toronto subió al infielder Ridhard Ureña, los Filis al lanzador Enyel de los Santos, y los Angelinos licenciaron al venezolano Luis Valbuena... Nota de futbol: han suspendido 7 arbitros de fútbol nativos de Africa por asunto de corrupción. Es decir, amañaban su trabajo, algo sencillamente increíble. Añadieron un grupo de asistentes y la suma de sancionados subió a 18... La gente quiere dinero no importael camino....