Barracuda-Corales

Félix Olivo

@FELIXOLIVO | @FIEBREDEGOLF

Hola Fiebruses. El fin de semana se jugó el WGC-Bridgestone Invitational, uno de los grandes eventos del World Golf Championship, los cuales no solo se destacan porque hay que clasificar según ranking del mundo, sino también por la gran bolsa en juego. Justin Thomas es el ganador de esta edición, consiguiendo su primer WGC (creo le quedan muchos mas en el futuro), ganando por tercera vez esta temporada, y poniendo en su foja su noveno palmarés.

Como es costumbre durante el fin de semana de WGC, sólo participan jugadores que entran vía su posición en el ranking. Cuando se empezaron a realizar en 1999 hubo una queja generalizada de los jugadores, porque ese fin de semana los que no clasificaban, no trabajaban, y como dice el dicho “barco parao’ no gana flete”. Los 4 WGC son propiedad de “The Intenational Federation of PGA Tours” y otorgan puntos para el PGA Tour, el Tour Europeo y Japan Golf, y por su exigencia de clasificación, la cantidad mínima de representantes de estos tours despertó una tormenta que fue solucionada rápidamente. Decidieron que se iba a realizar un evento adicional esos fines de semana, de manera que los que no clasifiquen a los WGC, puedan tener una fuente de trabajo. Al principio las bolsas eran sumamente bajas y el torneo no otorgaba puntos para la FedEx Cup. Luego empezaron a ser torneos mas comercializables, y con la entrada de publicidad, las bolsas poco a poco empezaron a subir, y de unos años para acá, se otorgan 300 puntos para el ranking de la FedEx Cup.

Donde quiero llegar es que el fin de semana se realizó el Barracuda Championship, un evento no tradicional para el Tour, pues se juega en formato Stableford que ganó Andrew Putnam con 47 puntos. Con el premio vienen también US$612,000, dos años de exención al Tour, una para el PGA Championship de esta semana, y otra para enero en Kapalua. El Barracuda fue todo un suceso al igual lo fue nuestro Corales Puntacana Resort and Club Championship, que va bajo la sombra del WGC-Dell Technologies Match Play. Estoy seguro que en el Barracuda, la gente de Nevada no se quejó porque no tenían a Tiger, Thomas, Dustin, Rose o Jordan jugando el torneo. Simplemente valoraron la presencia del gran talento que llegó a disputar el evento. Sé que muchos colocamos en su justa dimensión el gran aporte que ha hecho la Familia Rainieri con traer el PGA Tour al país, pero al parecer, a muchos los ataca el complejo de Guacanagarix, o el pensamiento de “o tó toro, o tó vaca”. Valoremos lo nuestro y apoyemos con nuestra presencia la visita del Tour al país, separando desde ya la fecha del 25 al 31 de marzo de 2019.

¡Mantengan la bola en el fairway!