VIDEO: Canó regresa a las menores luego de 12 años, juega primera base y conecta sencillo

En su primer paso para reincorporarse a los Marineros desde que fue suspendido a mediados de mayo, Robinson Canó comenzó su asignación de rehabilitación el lunes por la noche en Triple AAA Tacoma, donde jugó primera base y bateó de tercero para el equipo de los Rainiers en ocho entradas.

Fue el primer juego de Canó en primera base (además de jugar algunos en la pelota dominicana de invierno hace más de 15 años), en su defensa lució muy impresionante, mientras maniobraba para hacer varias capturas incómodas, convirtió fácilmente una doble matanza y ayudó a eliminar a los corredores en base que intentaban robar.

Ofensivamente, se fue de 3-1 con una base por bolas, su único hit fue en la primera entrada. Los Rainiers vencieron a Colorado Springs 3-2 en 10 entradas.

"Estoy feliz de estar de vuelta en el campo", dijo Cano después del juego. "En los últimos meses he estado esperando este día y estoy feliz de que todo haya ido bien hoy y solo nos concentremos en prepararnos para los próximos cinco o seis días".

Cano está listo para jugar para los Rainiers en su juego de las 11:35 a.m. de este martes, durante el cual jugará como bateador designado. Después de eso, dijo, tendrá el miércoles libre antes de unirse a la temporada corta de Everett durante cuatro días y luego volar a Oakland el lunes.

En su primera aparición en ligas menores desde 2006, Canó comenzó en el plato con un sencillo al jardín izquierdo en la primera entrada. Además recibió un boleto en la octava, después fue reemplazado por corredor emergente, también conectó un rodado por el campocorto en la tercera y la quinta entrada



Canó no juega desde mediados de mayo, debido a una suspensión de 80 juegos por dopaje. Antes de su prueba positiva, el veterano había sufrido una fractura en la mano derecha.

En lo que va del 2018, Canó batea .287 con cuatro jonrones y 23 empujadas en 39 partidos. Podrá volver a jugar a nivel de Grandes Ligas el día 14 de este mes.

