Parker se despide de San Antonio en ensayo

Tony Parker, un mes después de dejar los Spurs como agente libre para unirse a los Charlotte Hornets, se despidió de San Antonio, enviando gracias a Tim Duncan, Gregg Popovich y otros en un ensayo de 2.900 palabras en el sitio web de The Players ‘Tribune.

Parker fue enviado a la banca en enero por primera vez desde 2010, dando paso al base de segundo año Dejounte Murray.

En el ensayo, titulado “Gracias, San Antonio”, Parker revela que fue su decisión tomar un lugar en el banquillo y poner en marcha una nueva era en la posición de armador de los Spurs.

“Vine a hablar con Pop un día, y le dije lo que pensaba: era hora de que Dejounte se hiciera cargo a tiempo completo como nuestro armador abridor”, escribió Parker. “No quería que fuera una cosa dramática, o esta cosa del ego, o una de estas grandes cosas de los medios, pero solo quería sacarlo a la luz, por el bien del desarrollo de Dejounte, y por el bien del equipo. Pop estuvo de acuerdo, y me dio las gracias. Y luego fui y tuve la misma conversación con Dejounte. Él estaba agradecido”.

Esa versión ofrece una nueva visión sobre el cambio de base para los Spurs y sobresale en comparación con lo que Popovich y Parker, que había jugado sus 17 temporadas con los Spurs, dijeron en aquel momento, que el entrenador se había acercado a Parker y le dijo que “pensó que era hora” de ir con Murray.

En los meses anteriores, Parker había pasado la mayor parte del tiempo trabajando para recuperarse después de romperse el tendón del cuádriceps en mayo pasado.

“¿Fue agridulce? ¿Sabes qué?, no estoy tratando de parecer un robot aquí o algo así, pero realmente no lo fue”, escribió Parker en The Players ‘Tribune. “Es una cuestión de disciplina, creo. Esa es la forma en que me crie, y cómo he crecido como jugador, para seguir siempre avanzando. Por supuesto, no me malinterpreten: de vez en cuando entonces, ya sabes, Manu, Timmy y yo, nos reuniremos para la cena... y cuando esto suceda, seguro, entonces es hora de un poco de nostalgia. No puedes evitarlo, y tenemos esta vez genial, compartiendo todos estos grandes recuerdos de ida y vuelta.