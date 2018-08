Héctor J. Cruz

La casita en que vive la gimnasta Estafania Soriano en Bayaguana llegó al corazón de la comunidad en general, no solo la deportiva. Valga decir, que esa es una vivienda común en República Dominicana debido al alto índice de pobreza, pero es obligación del periodista resaltar cuando corresponde a un ciudadano que sobresale en su actividad u oficio. En este caso más que justificado porque se trata de una atleta de judo que pone en alto el nombre de Dominicana, con una gran medalla de oro en los recien finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. De hecho, ella tiene mucho tiempo viviendo en la pobreza, con el agravante de que es madre soltera pues tiene un hijo e cuyo padre no ha respondido a su responsabilidad.

Listin Diario pone de relieve este caso para llamar la atención, y ojalá que los funcionarios del Gobierno que han prometido construírle una vivienda así lo cumplan. Son muchas las ocasiones en que se han hecho promesas a atletas medallistas, y esos muchachos deben esperar hasta 5 ó 6 años para recibir la compensación o el premio. Ojalá no sea así en este caso.

Es probable, de un lado, que por ahí existan centenares de atletas dominicanos viviendo en iguales condiciones y que no se convierten en noticias porque no alcanzan la gloria deportiva. Eso se parece mucho a nuestra realidad, pues son miles los ciudadanos pobres que residen en viviendas de pésimas condiciones pues sigue pasando el tiempo y por más que hacen los gobiernos de turno el déficit es enorme en ese sentido. Que le cumplan a Estafanía, y que lo hagan ahora. No en 2026.

INCIDENTALES: Boston recibió a los Yanquis de Nueva York de jueves a domingo y le barrió la serie de 4 partidos, algo poco común entre equipos de alta calidad como son estos. Pero en esta oportunidad se dieron condiciones denominadas incidentales para facilitar la barrida de Boston.

.- El equipo Red Sox jugaba en casa y está metido en una temporada extraordinaria que le auspicia más de 100 victorias. Hasta anoche, su record en casa era un impresionante 42-15, promedio de .711, lo cual es demasiado alto en cualquier deporte.

.- Los Yanquis están en baja en todo sentido, aunque ello no es excusa. Tienen a Luis Severino que ha perdido eficacia y confianza, y hace un mes que no gana un partido.

._Tienen a Aaron Judge fuera por lesión, e igualmente a Gary Sánchez, dos de sus principales cañones ofensivos, pero los equipos buenos deben ganar aunque su alineación no esté completa.

.- Desde el 1ro. de julio hacia acá los Medias Rojas tienen 23 victorias y solo 5 derrotas, y la racha no se termina. Contra eso “nadie puede”, y los Yanquis son una víctima más.

Pero, la “buena noticia” es que un dia de estos los Yanquis empezarán a recuperarse y Boston a jugar “normal”. Son tiempos incidentales.

DE INTERÉS: Bartolo Colón lanza esta noche a las 8, en Texas, contra los Marineros de Seattle. Será su 6ta. apertura buscando la victoria 246 y en sus 5 previas no le ha ido nada bien. Bartolo ha perdido seguidamente de Detroit, Boston,Cleveland, Oakland y Arizona, es decir a 4 de cinco equipos con opción a postemporada. En esas 5 salidas en 30.2 innings le han pegado 38 hits, 22 carreras, aunque solo 4 jonrones.Su record está en 5-10 y 5.19 de efectividad...Robinson Canó debutaría anoche con el Tacoma, triple A de Seattle, para una actividad de una semana en rehabilitación antes de su ingreso a juego el día 14. Estaba señalado para jugar la inicial, también irá a clase A y también jugará segunda y tercera.

El dominicano está fuera de circulación desde mediados de mayo por la suspensión de 80 partidos. Canó solo jugó 39 partidos de esta temporadda, promedio de .287, 4 jonrones, 23 empujadas...En triple A será tremenda atracción pues se trata de un pelotero de 10 años y $240 millones de dólares... Los Atleticos de Oakland se foralecen adquirieidno un pitcher abridor, Mike Fiers, procedente de Detroit. Fiers tiene marca de 7-6 y 3.41.. Oakland está metido en el negocio pues ahora mismo disputa con Yanquis y Seattle los dos wild card de la Americana... Tres jugadores estelares de Houston están en lista de lesionados: José Altuve, Carlos Correa y George Springer, además del lanzador Lance McCullers jr.. Houston lidera la división Oeste de la Americana con ventaja de 4 juegos sobre Oakland, asi que todavía no hay nada seguro.. Los Atléticos vienen metiéndole cuco a todo el mundo.... Las Estrellas Orientales promocionan en las redes los buenos numeros de Gabriel Guerrero (el primo de Vladimir Guerrero jr.). El viene jugando en triple A de Cincinnati con .280-14-48 y tiene tremenda disposición para el beisbol...