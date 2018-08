Carolina Cruz de Martínez

EL JUEGO DE LA VIDA: Manejar la vida no es un ‘fly’ al catcher. Manejar la vida es un ejercicio diario que requiere mucha constancia, persistencia, enfoque y adecuación. La vida no es un rodado, pero si hay que tener buena coordinación; no es un ponchado, si somos selectivos y no indisciplinados en el plato; ocasionalmente entraremos en un slump, pero si se tienen las herramientas correspondientes lo rebasaremos. Apenas comprendamos como se juega este juego, hay mucha posibilidad de que podemos vencerlo.

Apenas un atleta sabe conocerse y que hacer maneja mejor su rendimiento en el terreno. Apenas un atleta se da cuenta de lo escaso que son los chances, aprende a valorar lo que tiene delante. Apenas un atleta recupera su salud sabe como aprender a administrarse; apenas se pierden valores intangibles el atleta entiende que perdió algo irrecuperable.

El conocimiento da autoridad; la ignorancia nos hace errar. El deportista que piense que está exento de caer en conflictos, crisis, situaciones delicadas y desgracias apenas ha entendido lo frágil de este camino. A todos nos llega momentos de vulnerabilidad, de frustración, de no entender sucesos que nos bloquean, desconciertan y vapulean en lo más profundo de nuestro interior. Por lo general nos manejamos con mucho garbo, fuerza y voluntad; apenas llega un conflicto con el que no sabemos lidiar, bajamos la guardia y recordamos algo llamado “humildad.”

NO FRONTEO: La vida apenas comienza cuando el atleta entiende que no puede solo con ella. No es lo mismo resolver y parar pechito en una cancha o terreno, a que se nos tranque el juego fuera de ello. Apenas un deportista es golpeado con un problema financiero, sentimental, una lesión o una situación con la que no contaba, todo su mundo se empieza a desmoronar. Las amistades se esfuman, el agente ya no responde igual, las llamadas cesan y la tensión aumenta. Apenas llegan los problemas, los que estaban ya no están.

Apenas un atleta maneja poder empieza a olvidar que la vida no ‘coje’ esa. No importa que tan elevado, acaudalado, afamado y empoderado nos podamos sentir, la vida tiene sus estrategias de como bajarnos los sumos sin pedir permiso ni cuentas. Si bien es cierto que el talento deportivo abre puertas, no es menos verdad que el mal manejo de ese talento las puede cerrar. No es suficiente haber llegado a sitiales anhelados, firmar contratos millonarios, jactarnos de lo que tenemos y mostrarlo. Apenas la vida ve que alguien le está ‘fronteando’ es cuestión de tiempo para que reciba un ‘fuetazo.’

PERFIL BAJO: Por eso el atleta debe ser de un perfil bajo, pues apenas sale a hacer morisquetas la vida lo estará esperando en la bajaíta. El hacerse muy visible, el hacer mucho alarde, el manejarse en ‘vaineo’ puede costarnos cosas que luego nos lamentaremos. Eso no significa que no se disfrute del fruto del trabajo, de los bienes adquiridos y del momento pico que uno esté experimentando; es don de Dios que el hombre disfrute del resultado de su trabajo. Pero cuando ese disfrutar resalta y exalta el ego, la creación y la independencia del que nos permitió la producción, entonces hay problemas.

“Porque el que siembra para su carne, de la carne segara corrupción; mas el que siembra para el Espiritu, del Espiritu segara vida eterna.” Galatas 6:8. Todo está escrito para que el ser humano no se pierda. Pero si apenas nos interesamos por conocer lo que el Creador nos ha dejado, entonces tendremos que lidiar con situaciones que se nos irán de las manos.

Hasta la próxima.