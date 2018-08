Mis apuntes sobre el período de cambios

Kevin Cabral

Aquí mis apuntes sobre los principales protagonistas del período de cambios que concluyó el martes.

Yankees de New York

El gerente general Brian Cashman se merece todo el crédito por los movimientos que hizo en los últimos días, a pesar de que nos causó sorpresa que no adquiriera un jardinero que bateara a la derecha para cubrirse durante el período en que Aaron Judge estará fuera. Cashman fortaleció el roster de Grandes Ligas al conseguir al relevista zurdo Zach Britton, los abridores J.A. Happ y Lance Lynn y al inicialista Luke Voit. Britton es un arma letal más en uno de los mejores cuerpos de relevistas que hemos visto, Happ le da profundidad a una rotación con interrogantes y Lynn puede trabajar como abridor o lanzar desde el bullpen. Además de eso, los Yankees adquirieron derechos de inversión para realizar firmas internacionales. Ya reclutaron a los cubanos Osiel Rodríguez y Alexander Vargas utilizando esos recursos. Todo eso por una serie de jugadores redundantes (Chasen Shreve, Adam Warren, Billy McKinney, Brandon Drury y otros) que no tenían cabida en la organización y en algunos casos iban a quedar fuera del roster de 40.

Medias Rojas de Boston

Los Medias Rojas adquirieron a Nathan Eovaldi desde Tampa Bay y a Ian Kinsler procedente de Texas. Eovaldi proporciona balance a una rotación muy dependiente de abridores zurdos y podría asumir un importante rol de relevista de entradas múltiples en la post-temporada. Al traer a Kinsler, el gerente Dave Dombrowski logra su objetivo de adquirir un seguro de vida ante la incierta disponibilidad de Dustin Pedroia y mejora notablemente la defensa de su línea central. Kinsler además aportará experiencia y liderazgo a un excelente equipo. ¿Lo único que faltó? Fortalecer el bullpen, necesidad que Dombrowski tiene tiempo de suplir con un cambio en este mes.

Piratas de Pittsburgh

Los Piratas abordaron este período con miras a mejorar su roster para el presente sin perder de vista el futuro inmediato, quedándose con los lanzadores Chris Archer y Keone Kela. Aunque Archer no se ha convertido en el as que los evaluadores esperaban, sigue siendo un competente abridor con excelente “stuff” que se verá beneficiado por salir de la difícil División Este de la Liga Americana. Lo más importante para los Piratas: Archer estará bajo control del equipo hasta 2021, recibiendo un máximo de US$27.7 Millones durante los tres años que restarían de un contrato sumamente amigable que incluye opciones para 2020 y 2021. Kela es un relevista de calidad (24 salvamentos en 25 oportunidades) que llegó procedente de Texas y es controlable hasta 2021 inclusive. Felipe Vásquez, Kela y Kyle Crick deberán formar el núcleo del bullpen de los bucaneros en los próximos años.

Dodgers de Los Angeles

En el momento en que adquirieron a Manny Machado sin tener que desprenderse de sus prospectos más valiosos, los Dodgers se convirtieron en uno de los ganadores de este período. Cerraron con broche de oro ayer consiguiendo al intermedista Brian Dozier desde Minnesota. Dozier es un veterano probado que tiene historial de terminar las temporadas a todo vapor. Con esos movimientos, los Dodgers exhíben uno de los rosters más profundos del béisbol. Igual que los Medias Rojas, quedaron con el pendiente de fortalecer un bullpen que ha sido problemático en ocasiones. Consiguieron a John Axford, pero necesitan un brazo de mayor impacto.

Cerveceros de Milwaukee

En términos de reforzar su ofensiva, el gerente David Stearns logró el objetivo, consiguiendo a Mike Moustakas desde Kansas City y a Jonathan Schoop desde Baltimore. Es cierto que Schoop está en medio de una temporada mediocre, pero promedió .360/.356/.700 en un excelente mes de Julio. Aunque su indisciplina como bateador preocupa, Schoop deberá recargar sus baterías al pasar de un pésimo equipo a otro que es contendor. La pregunta es cómo los Cerveceros desplegarán en el terreno el material que tienen. La adquisición de Moustakas provocó que Travis Shaw fuera temporalmente movido a la intermedia, posición en la que nunca había jugado. Ahora llega Schoop a reclamar la segunda base. ¿Qué hará el dirigente Craig Counsell? ¿Mover a Schoop al campocorto? ¿Enviar a Shaw a la banca a pesar de que tiene 20 jonrones, más de 60 remolcadas y un OBP alrededor de .350? ¿Colocarlo en el outfield en perjuicio de Ryan Braun a pesar de que Shaw nunca ha sido jardinero? Veremos...

Astros de Houston

Como decisión de béisbol, adquirir al cerrador Roberto Osuna desde Toronto hace sentido. Pero, visto desde cualquier otro ángulo, da la impresión de que los Astros no tomaron la mejor decisión. Osuna está en medio de una suspensión de 75 partidos por violencia doméstica, y su situación ante la justicia canadiense aún está por definirse. Hay que preguntarse si la situación del bullpen de los campeones era tan desesperada como para premiar a un individuo que ha cometido un acto detestable y que podría romper la armonía de un equipo que se ha caracterizado por contar con hombres de incuestionable carácter como José Altuve, George Springer y Justin Verlander, entre otros.

Otros que mejoraron su roster: Arizona, Atlanta, Cachorros, Cleveland, Filis y Seattle.