Inconsistencia

Héctor J. Cruz

Está recibiendo muchos ataques el fracaso del equipo de beisbol dominicano en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. El record fue de 2-5, en una justa que era a una sola vuelta y quienes quedaron 1.2.3 se llevaban las medallas (Puerto Rico oro,Cuba plata y Colombia bronce, esta vez).

La premisa es que Dominicana nunca debe fracasar en beisbol porque, siendo el deporte rey, siempre podrá reunir un conjunto con sobrada calidad. Sin embargo, la realidad y la historia más reciente dicen todo lo contrario. Con frecuencia hay ganancias y también pérdidas, y eso tiene su raíz en que las selecciones se integran con poco tiempo de anticipación.Los entrenamientos no son tantos, y los fogueos escasos, y da como rsultado cierta inestabilidad. No se olvide que el equipo RD que va al clásico mundial lleva una estructura distinta, son jugadores de alto nivel que para esos tiempos ya están entrenando hace mes y pico, y que están en debida forma. En estas circunstancias es diferente, y siempre habrá una brecha para el fracaso en otros tipos de eventos. La misma federación de Tito Pereyra en años pasados hizo gran ruido cuando ganó dos torneos corridos, uno en los Centroamericanos de Mayaguez y el otro en una especie de pre mundial.

Se puede hacer cualquier ruido de protesta y reclamar la renuncia de todos, pero estos resultados negativos pueden repetirse de vez en cuando.

No se trata tanto de quién sea el dirigente, (Tito), el mismo que patrocinó la copa mundial del 2013. Es la estructura que es floja, y si no me creen perguntele a algunos expertos.

LA OPOSICION: Y, como vivimos en una democracia, en RD también tenemos la oposición a temas como estos. En esta oportunidad ejerce ese derecho el enllave Juan -Piñao-Ortiz, inmortal del deporte dominicano en beisbol y funcionario de Miderec. Leamos sus criterios sobre este acontecimiento:

“Desde Cooperstown a Barranquilla.- No quiero echar leña sobre árbol caído, en el preciso momento que Vladimir Guerrero era llevado a la inmortalidad nuestro equipo de béisbol era enviado al último lugar de los Juegos Centroamericanos en el evento internacional de más bajo nivel que organiza la Federación Internacional de Béisbol. Lo sucedido en estos Juegos con el deporte nacional no hay espacio para preguntarnos: ¿son las autoridades deportivas, el COD, el Ministerio de Deporte quienes tienen la responsabilidad de actuar y decirle al país lo sucedido? Ya no necesitamos una nueva novela, hay y existe un responsable y es su federación a la cual le han entregado los recursos necesarios para obtener una respuesta como lo han hecho y hemos vivido en disciplinas con menos tradición y recursos. En cualquier país que se haga respetar como vemos a nivel internacional las renuncias y sometimientos que se realizan, a sus responsables; es una pena que el Sr. Felipe Vicini sorprendió con un apoyo al béisbol buscando un mejor posicionamiento del ranking mundial, se ofreciera en ayudar y apoyar ante todas las autoridades deportivas del país y hoy tenga su mayor decepción al eliminarnos de todo evento que nos llevaría a un mejor posicionamiento a nivel mundial. No dejemos sin ponerle el Cascabel a Gato”.

DE INTERÉS: Felicidades a Tomás Troncoso por el cumpleaños 55 de su programa Los Deportes en Marcha, iniciado el 1ro. de agosto de 1963.. Tomás está limitado de salud actualmente, y el programa lo continúa su hijo Tomás Manuel... También por aquí estamos de “cumple”, como se dice ahora para economizar. Listin celebra 129 años de un largo servicio al país, y confío en que se mantenga fuerte mucho tiempo más, pese a los malos augurios de estos tiempos de que el periódico impreso desaparecerá... Ayer cumplí 13 años como editor deportivo, siempre con el apoyo del equipo de trabajo de los veteranos Yoel Adames, Freddy Tapia, Pedro Briceño, Alex Rodríguez y Ramón Rodríguez... Además, es fácil laborar en Listin porque sus dos principales ejecutivos, el director Miguel Franjul y el sub Fabio Cabral, saben más deportes que los periodistas deportivos...Juander Sántos, el hermano de Luguelin, fue medalla de bronce en los 400 metros vallas de Barranquilla y esa es buena noticia. ¿Será el sustituto mundial de Felix Sánchez? Muy difícil, pero puede llegar lejos.... José Reyes pegó par de jonrones ayer en la derrota de los Mets 3-5 vs. Washington. Lo raro del caso es que la noche del martes el propio Reyes permitió par de cuadrangules en rol de relevo, en un pitcheo de emergencia. Los Nacionales hicieron 25 carreras en ese encuentro, y Reyes lanzó 1 entrada de 5 carreras y 48 pitcheos....Tenia pendiente el dato de que al evento de Cooperstown el pasado domingo asistieron figuras de la comunicación no deportiva, como Luis Manuel Aguiló y Aquiles Correa, amén de Roberto Cavada, quien se pasó varios días allí como un “guerrero más”-..Vinimos en el mismo avión y Roberto vestía pantalones cortos y una camiseta num. 27 de Vladimir... La integración fue total..