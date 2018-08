The Lexus Experience, 6ta. Parada Golf Channel AM Tour RD

El Golf Channel AM Tour República Dominicana celebró The Lexus Experience dentro del marco de su sexta parada en el Iberostate Golf Course, evento en el cual se disputaron 8 flights (5 regulares y 3 seniors).

El torneo tuvo una participación de 89 jugadores entre miembros del Tour e invitados de LEXUS, quienes disputaron un torneo paralelo organizado exclusivamente para ellos, y en el cual el Sr. Soimiro Fernández salió por la puerta grande al vencer con 70 golpes neto. El segundo lugar lo ganó Julio Cross (71 golpes), tras desempate de tarjeta con Gerardo Genao, quien llegó tercero. Los ganadores recibieron trofeos, obsequios de la marca, y cenas en Pate ‘palo preparadas por el Chef Saverio Stassi.

Ganadores 6ta. Parada: Andrés Marranzini obtuvo el primer lugar en el Palmer Flight (77). En segundo quedó Giancarlo Molinari (80). El tercero lo obtuvo Fernando Cantisano (83), por desempate de tarjeta con Franklin Frías. En el Hogan Flight Gerardo Genao le ganó a Julio Cross (80) tras desempate en el primer hoyo de muerte súbita en el hoyo 18. Ambos hicieron 80 golpes y tuvieron que desempatar por el primer lugar (jugando). En tercero llegó Osvaldo Luis Trinidad (81). En el Sarazen Flight ganó Francis Fernández (80), con Juan Carlos Deive en segundo, tras desempate por tarjeta ante Servio Lizardo (85 golpes ambos). En el Jones Flight triunfó Oswaldo Martínez (86), llegado Joel Mella llegó segundo (88). Soimiro Fernández dominó el Snead Flight (89), seguido de su hijo Raúl Fernández (90), Roberto Cabañas llegó tercero (93), y en cuarto lugar se ubicó Modesto Díaz (95). Por los mayores de 55 años, Paul Guarino triunfó en Senior Hogan Flight (80), seguido de Ignacio Pérez (81). Elisaben Matos ganó en Senior Sarazen Flight (82), mientras que en Senior Jones Flight ganó Rafael Encarnación (89), dejando el segundo lugar a Patrick Danesin (92). Los campeones obtuvieron trofeo, cajas de bolas Srixon y regalos cortesía de LEXUS, puros La Aurora, el pool acumulado en su flight, y los puntos en ruta a la clasificación final.

Durante la jornada los jugadores disfrutaron de amenidades en el campo y la premiación se celebró en la casa club de Iberostate. La Gran Final del GCAM Tour RD será los días 26 y 26 de agosto en el Corales Golf Course.

Patrocinadores: El GCAMT RD es patrocinado por Lexus, ALTICE, BM Cargo y Listín Diario, Banreservas y Kawasaki, y es co-patrocinado por Comercial Karros, Seguros ATRIO, Westinghouse, Taurus, Cerveza Canita, La Aurora Cigars, Dominican Coffee Company, DeportivApp, MadeLuxury, CAZAR DDB, DMC Marketing, Hoteles HODELPA, y Medios Fiebre de Golf, con el apoyo de Brugal. A nivel internacional, el Tour tiene el patrocinio de Srixon, Avis, Golf Now, Winn Grips y Antigua Apparel.