Rafael Pérez ya no dirige oficina MLB

Héctor J. Cruz

Santo Domingo

La oficina central de Nueva York de Major League Baseball (MLB) está introduciendo cambios en sus mandos medios, y ello ha afectado su oficina en República Dominicana.

Rafael Pérez, quien tenia varios años en su segundo período al frente de la oficina en RD, fue cesanteado hace algunos días y en su lugar fue colocado interinamente Yerik Pérez, quien dirigía una unidad de investigaciones de Edad e Identidad.

El propio Rafael Pérez confirmó la especie de Listin Diario, resaltando que su salida se produjo la semana pasada. El estaba en el puesto desde el 2011 en un segundo período. Fue Pérez quien inauguró dicha oficina en RD hará 15 años, y en esa primera oportunidad estuvo 5 años para totalizar 12.

“Es correcto, ya no estoy con MLB y no lo lamento. Ya yo necesitaba hacer un cambio y de por sí me lo esperaba desde hace un tiempo”, dijo Rafael al ser consultado por Listin Diario.

¿Cuál fue el motivo de la remoción? Pérez dice que “en realidad es que nunca me dieron un motivo pues no hubo ninguna razón “.

Dijo que no cree que MlB haga un anuncio de la medida, añadiendo: ”Estoy y siempre estaré orgulloso de haber sido parte de la familia MLB durante los 12 años que estuve al frente de la oficina. En ese período obtuvimos muchos logros y marcamos una diferencia trabajando de la mano con las organizaciones para mejorar sus operaciones en el país y América Latina”.

“Ya es tiempo de que alguien tome el control y la lleve más allá de donde yo tuve la oportunidad de hacerlo. Esto es un capítulo que se cierra, pero mi carrera dentro de la industria continuará y otro capítulo se abrirá”, recalcó.

Sandy Alderson

Luego de su primer período, pasaron a dirigir otras personas, entre ellas figuras reconocidas del beisbol. Durante un corto período la dirigió Sandy Alderson, actualmente gerente general de los Mets de Nueva York (en licencia por problemas de salud), el boricua Jorge Pérez Diaz y el nicaraguense Ronaldo Peralta.

Recientemente, el boricua Perez fue ascendido a vicepresidente de Litigaciones y Asuntos Internacionales. La señora Kim NG fue traspasada al Departamento de Beisbol y Softbol (desarrollo de esos dos deportes, que cubre Estados Unidos y a nivel internacional).

El beisbol profesional se mantiene en permamente conflicto los últimos 15 años por el tema de falsificaciones de documentos de identidad y declaraciones para la edad. Se han establecido distintos acuerdos , que incluye con la Junta Central Electoral y las oficialías del país.

Otro asunto que ha afectado la imagen del beisbol RD se manifiesta a través de las tantas sanciones por dopaje por consumo de sustancias prohibidas. Eso ha incluído a peloteros de Grandes Ligas y también a jugadores de las menores. Incluso, se ha extendido a peloteros que se inscriben para la firma a profesional.

La cantidad de firmas se ha incrementado notablemente los dos últimos años.En el período 2017-18 se firmaron más de 600 peloteros, cuando la media de los últimos diez años era de unos 400 .

También está en agenda el complicado tema de controlar y organizar a los entrenadores y scouts independientes pues las dificulades que se presentan entre ellos y los jóvenes firmados son enormes.

Un ex pelotero profesional, Rafael Pérez ha laborado en distintos roles, incluso para los Mets de Nueva York, de cuya academia en Boca Chica fue director bastante tiempo.

La MlB tiene amplias oficinas en el mall Galerías 360, inauguradas en el 2014.