Adalberto Mondesí recibe permiso para jugar con el Licey

Santo Domingo

Desde ya los fanáticos de los Tigres del Licey pueden estar preparados para volver a ver a Adalberto Mondesí con el mítico y glorioso uniforme de las famosas cinco letras.

“Tengo el permiso y sé que es una liga a la cual se le puede sacar mucho provecho. Solo espero dar lo mejor de mí”, dijo el infielder de los Reales de Kansas City.

En la actualidad está con el equipo grande de la División Central de la Liga Americana. Su porcentaje de bateo es de .281 (89-25) con 16 anotadas, tres cuadrangulares, 11 remolcadas y ocho bases robadas.

“Todavía no sé cuando, solo me dijeron que sí por lo que el tiempo va de depender de la fecha que llegue allá y lo que me tome para ponerme listo”, agregó el jugador de 23 años de edad.

Mondesí ha visto acción, brevemente, en las últimas tres campañas con el Licey. En 22 encuentros tiene un porcentaje de bateo de .210 (62-13) con cinco anotadas, tres dobles, dos triples, nueve empujadas y un par de robos de base.

“Hasta ahora voy a jugar como infielder así que me pueden esperar este año por allá”, añadió el defensor de las posiciones de torpedero y segunda base, pero que también ha tomado turnos como designado con los Reales.

Luego de llegar a ser considerado como el mejor prospecto de la organización, Mondesí ha tenido ciertos inconvenientes para establecerse como un jugador de todos los tiempos con Kansas City.

“Me siento saludable, me mantengo trabajando. Este es un nuevo año y estamos enfocados en lo que tenemos que hacer, en las pequeñas cosas, para terminar fuerte”, dijo.

Agregó que solo quiere aprovechar la oportunidad, jugar donde lo necesiten y dar el 100 por ciento. Sobre los cambios de posición añadió que al principio se encontraba algo incómodo, pero que llega el momento de dejar eso atrás, enfocarse en el momento y en lo que se quiere para el futuro.