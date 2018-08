LeBron James acusa a Trump de "usar el deporte para dividir" a EE.UU.

Washington

EFE

La estrella del baloncesto LeBron James criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por "usar el deporte para dividir" a los ciudadanos en cuestiones de raza y negó que vaya reunirse con el mandatario.

"Estamos en una situación ahora, en EE.UU., donde toda la cuestión racial se ha recrudecido. Creo que nuestro presidente está tratando de dividirnos. Lo que he notado en los últimos meses es que ha utilizado de alguna manera el deporte para dividirnos, y eso es algo que no puedo entender", afirmó en una entrevista con la cadena televisiva CNN emitida anoche.

James respondía así a las críticas del mandatario estadounidense a varios jugadores afroamericanos de la liga de fútbol americano (NFL) por arrodillarse durante el himno nacional.

Trump, además, ha instado a los propietarios de los equipos a multarlos por no mostrar respeto.

El jugador de Los Ángeles Lakers, de 33 años, explicó que gracias al deporte estuvo por primera vez junto a alguien de raza blanca y ha tenido "la oportunidad" de aprender de los blancos y ellos de él.

"No me puedo callar y no decir nada", agregó James, que recientemente ha inaugurado una escuela pública para niños con pocos recursos en su ciudad natal de Akron, en Ohio.

En este sentido, remarcó que nunca se "sentaría" con Trump, algo que sí haría con el expresidente Barack Obama.

El pasado agosto, James calificó a Trump de "imbécil" cuando el baloncestista salió públicamente en defensa de Stephen Curry, jugador de los Golden State Warriors, quien dijo que no asistiría a la tradicional recepción de los equipos ganadores de las ligas deportivas en la Casa Blanca, después de que el presidente retirase la invitación.

"Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que llegaste tú", afirmó entonces James.

James, campeón en tres ocasiones de la liga nacional de baloncesto (NBA) es uno de los deportistas mejor pagados de EE.UU.