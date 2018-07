Rivera es el único seguro para el 2019

Joe Posnanski

MLB.com

Cooperstown

El Salón de la Fama nunca descansa. Aquí estamos, a solo horas después de una emocionante ceremonia en la que seis peloteros fueron exaltados en Cooperstown, pero listos para hablar sobre lo que podría pasar el año que viene. Bueno, quizás es muy temprano para eso, pero no me resisto.

Aquí les dejamos entonces algunos temas interesantes sobre la boleta del Salón de la Fama para el 2019, enfocándonos en los latinos. Algo seguro: Mariano. Todos sabemos que en la próxima papeleta, el panameño Mariano Rivera, cerrador de los Yankees, será electo al Salón de la Fama. No entrará por unanimidad, porque nadie entra de forma unánime, y puede que haya un pequeño grupo de periodistas de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos que piensen que los relevistas no merecen un lugar en el Salón. Pero cuenten con algo: Rivera terminará mucho más cerca del 100% que del 75% necesario para la elección. La carrera de Rivera no tiene comparación. No sólo es dueño del récord de salvados de todos los tiempos (652), y no sólo su efectividad ajustada de 205 es la mejor para cualquier pitcher con al menos 1,000 innings lanzados, sino es que además es el cerrador más dominante en la historia de la postemporada, y por una diferencia abismal. En octubre, Rivera tiene récord de 8-1 con 0.70 de efectividad y 42 salvados. Entrará el año que viene, y podríamos tener un récord de fanáticos apoyándolo.

¿Llegó finalmente la hora de Edgar?. Las cosas pintan bien para el puertorriqueño Edgar Martínez. Sacó el 70.4% de los votos la última vez, un salto grande con respecto al año anterior, y esta será su última oportunidad en la boleta. Los jugadores siempre reciben un poco más de apoyo en su chance final. El camino de Martínez hacia el Salón se ha visto entorpecido por una carrera relativamente corta y porque pasó mucho tiempo como bateador designado, pero su talento extraordinario con el bate parece que lo llevará finalmente al Templo de los Inmortales. Le faltaron 20 votos en el 2018, por lo que parece seguro apostar que conseguirá esas dos decenas, y hasta un poco más para entrar con comodidad.