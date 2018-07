Recordando a papá

Cuqui Córdova

Con motivo del Día del Padre, que fuere celebrado el pasado domingo 29 de los corrientes, recordamos con mucho cariño todos aquellos años que pasamos juntos. Él había nacido el primero de enero del año 1900 y falleció el 15 de marzo de 1961, a los 61 años de edad, a causa de un infarto al miocardio.

Su nombre completo, Manuel Ulpiano Córdova Lazala, pero él prefería que lo llamaran simplemente “Manolito”, pues no quería que le dijeran que tocaba piano, ni tampoco que lo mencionaran como Manuel, ya que en esos tiempos había un refrán que decía “Manuel, lleva la burra a beber”. Por esas circunstancias, estaba negado a los dos primeros nombres.

Mi padre tenía un carácter fuerte, por eso murió a destiempo, puso trabajar mucho el corazón, cada vez que se enojaba. Me contó una hermana de él, tía Celeste, que cuando niño su papá le dio una pela y pasó tres días escondido en el monte, bravo por causa del castigo.

Le agradezco a papá la educación que me dio y todo lo que hizo para que yo fuera un hombre trabajador y cumplidor. Aparte del temperamento, mi padre ayudaba económicamente a muchas personas; yo fui testigo de sus donaciones.

Me siento conforme con todas las pelas con que me castigó, pues me las merecía. Quisiera yo al morirme poder estar con mis padres donde quiera que estén. Qué difícil este deseo, pues no sabemos nada de allá arriba. Si alguien pudiera explicarnos.

Papá, mientras vida tenga, te recordaré con mucho amor.

ASONALICLU

INAUGURA GRAN FINAL

Previo a los encuentros de béisbol, se celebró una brillante ceremonia en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, magistralmente conducida por el General de Brigada Fuerza Aérea Dominicana, Osvaldo Cepeda y Cepeda.

El acto se inició con desfile de los participantes, encabezado por la banda de música de la Presidencia de la República, banderola de Asonaliclu, portada por tres jovencitas, abanderados, guardias banderas de la Presidencia y el Ministerio de Defensa, bandas de música de la Fuerza Aérea Dominicana, de la Policía Nacional, Banda Imperial de Desarrollo de la Comunidad y el batón ballet. Acto seguido, fueron entonadas las notas del Himno Nacional e izamiento de banderas. La Bandera Nacional fue izada por el general PN Leonte Rafael Alburquerque; la del Comité Olímpico por el general Pedro Bisonó; la del Ayuntamiento del Distrito Nacional por el regidor Ramón Peña Carrasco y la de Miderec por el licenciado Luis De León, viceministro de Educación.

Las palabras de bienvenida fueron por el general Leonte Rafael Alburquerque, la invocación por la Lic. Ruth Contreras, directora del Liceo Juan Pablo Duarte y la exhortación deportiva por Luis De León. En tanto que las palabras centrales estuvieron a cargo del profesor Juan Valdez Mena, presidente de Asonaliclu y el juramento deportivo fue realizado por el niño Diego Pichardo, del equipo de la Policía de New York. Estuvieron presentes también, el inmortal Moisés Lembert, Bienvenido Montero (presidente de las Viejas Glorias), Orlando Genao, directivo de Asonaliclu y muchos otros más.

NOTICIAS VARIAS

Falleció el 20 de julio el ex catcher amateur Gilberto Soriano, mejor conocido por Papito, quien se destacara en 1962 cuando en Jamaica, la Selección Nacional de Béisbol ganó medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de ese año.

El Comité Permanente de Viejas Glorias del Béisbol Dominicano agradeció a la directiva de los Cacaoteros de Yamasá, en la persona de Henry de la Cruz, por su solidaridad, al aportar la alimentación de los equipos en la Gran Final de los Torneos de Viejas Glorias 2018.