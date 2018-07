Casi al final de la jornada

Yoel Adames F.

El calendario de los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe empieza a agotarse, es asunto de horas, mas bien mueren entrando el fin de semana. Barranquilla quedará complacida por ser buena anfitriona, pero sufrirá y pagará más caro que sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, con el precio de la soledad, el silencio de cuando todo se acaba, que le amargará la vida el domingo cuando el último atleta se haya idoÖ pero aquí y en todos los demás países visitantes estaremos los críticos haciendo bullas, estridencias y confrontaciones de victorias y fracasos ingrávidos, sacando ‘mucho’ de donde hubo poco para justificar lo que en realidad no ocurrió; mientras del otro lado se minimizará la grandeza para echarla ‘aquello’ al sancocho ajeno. Y al final, la verdadera evaluación del desempeño de la delegación local se irá al carajo con una intrépida carcajada de alguien en medio de la próxima noche dominical, en un restaurante de lujo de Santo Domingo.

ÍCONOS: En medio de las confusiones a que nos acostumbran al final de cada participación en el ciclo olímpico, me atrevo a destacar sin discusión las enormes actuaciones de quienes pasan a la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe como íconos:

1. Voleibol femenino, cinco oro consecutivos, esto significa que en los últimos veinte años República Dominicana ha sido “Amo y señor”; y de inmediato un dato sabroso: la jugadora Annerys Valdez es la única jugadora que ha estado en los cinco oro, desde Salvador 2002 hasta Barranquilla 2018, y en la plata de Maracaibo’98, jajajajajajajajajaja. No me metan en lío, no se atrevan a preguntarle la edad, que a las damas no se les hace eso. Cuidado. Se trata de un gran mérito para esta humilde atleta, de mi barrio natal, Simón Bolívar.

2. El tenista Víctor Estrella, con tres juegos ganando el oro en sencillos, y en los últimos dos se llevó oro en sencillos y dobles.

3. La karateca María Dimitrova alcanzó su tercer oro seguido en igual número de versiones de los juegos, con brillantez, con majestuosidad, incluso.

4. Deportes con grandes dificultades como natación, clavado, gimnasia, ecuestre, esgrima, lograron medallas. Hay que destacar los dos oro de Ivonne Losos, también los oro de los gimnastas Yamilet Peña y Audrys Nin.

5. BOXEADORES: Claro, hay que acentuar disciplinas que como el levantamiento de pesas, karate, taekwondo han tomado la vanguardia que una vez tenía el hoy “intermedio” boxeo, nuestro ring tiene una gran patología, cuando no es “Juan” es “Juana”, ahora todos los muchachos del seleccionado que viajó a Barranquilla, todos llenos de talento, querían ser reminiscencias de Muhammad Alí, pelando con la guardia abajo y bailoteando locamente por todo el cuadriláteroÖ dije que tienen, pero su talento no llega a tanto ¿Quién les estará enseñando esas porquerías a estas alturas? Ese fue el motivo del 90% de los golpes recibidos al rostro, que son los que deciden las tarjetas.

SIGUE MIKEY: Va como un rayo y es lo único que critico, en una entrega anterior les recordé que esperaba a Mikey García entre los grandes policampeones, el chicano ya ha ganado fajas mundiales en las 126, 130, 135 y 140 libras y para el 2019 va por la welter, 147 libras, para un quinto cetro en igual número de divisiones. Sin embargo, la noche del sábado él hizo lo mismo que el gran gladiador boricua Carlos Ortiz, quien renunció al cetro welter Jr. y se coronó en los ligeros.

Mikey ya había reinado en las 135 libras en 2017, subió a 140 y alcanzó la corona, pero bajó de nuevo y unificó sin problemas con Robert Easter, el monarca de la FIB que fue favorecido ante el dominicano Javier Fortuna a inicios de año. El sábado poco a poco García lo fue moliendo, en el tercero lo derribó y luego lo castigó cada vez que pudo; llegó un momento en el cual Easter solo deseaba sobrevivir y lo logró, para perder una amplia decisión de los jueces. Para 2019, según García, le toca al rey welter Errol Spence, un titular rápido y de pegada potente.