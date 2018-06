Empate de último minuto le dio pase a España

EFE

Kaliningrado

Irreconocible, desdibujada, apagada de principio a fin, sin casi ocasiones, con un empate en el minuto 91 de Iago Aspas (2-2) contra una selección eliminada ya del Mundial como Marruecos, España sobrevivió en Rusia 2018 mientras bordeó el fracaso y se encontró, de repente, la primera posición.

La logró de rebote, por un gol de Irán en el minuto 93 frente a Portugal; un objetivo cumplido que no mereció. La meta final va mucho más allá, al título que se definirá el 15 de julio, una utopía con partidos como el de este lunes de España, que ya sabe rival, fecha, hora y lugar para octavos: Rusia, 1 de julio, 17.00, Moscú.

Mientras Hierro mantiene muy definida su estructura base de la selección, con sólo retoques en tres partidos, porque de ahí no se mueven ni De Gea ni Carvajal ni Ramos ni Piqué ni Jordi Alba ni Sergio Busquets ni Silva ni Isco ni Iniesta ni Diego Costa y ahí hoy apareció de repente Thiago -no hizo ni un solo cambio hasta el minuto 74 del duelo-, el equipo aún juega sobre el alambre.

No hay coartada ni para su partido; ni para el primer cuarto de hora, una sucesión de pases sin riesgo ni destino, como si cualquier jugada ofensiva fuera una mera cuestión de tiempo o inercia, como si no requiriera un pase, un desmarque, una carrera o un remate; ni para sus mínimas ocasiones; ni para sus lagunas atrás; ni para su cuarto gol en contra en el campeonato, que fue un despropósito.

Era el minuto 14 cuando, alrededor de la línea de medio campo, Sergio Ramos sacó una falta en corto a Andrés Iniesta, este se la devolvió, el defensa creyó que más que un pase era una conducción del centrocampista y por ahí el más listo fue Boutaieb, que agarró el regalo, corrió a toda velocidad y superó por bajo a David de Gea.

JUEGOS DE HOY

10:00 a.m.

Dinamarca - Francia (C)

Luzhniki Stadium Moscú

10:00 a.m.

Australia - Perú (C)

Fisht Stadium Sochi

2:00 p.m.

Islandia - Croacia (D)

Rostov Arena

2:00 p.m.

Nigeria - Argentina (D)

Zenit Arena San Petersburgo

JUEGOS DE MAÑANA

10:00 a.m.

Corea Sur - Alemania (F)

Kazan Arena

10:00 a.m.

México - Suecia (F)

Ekaterimburgo Arena

2:00 p.m.

Serbia - Brasil (E)

Spartak Stadium Moscú

2:00 p.m.

Suiza - Costa Rica (E)

Nizhny Novgorod Stadium

CLASIFICADOS

Uruguay

Rusia

España

Portugal

Francia

Croacia

Bélgica

Inglaterra

ELIMINADOS

Arabia Saudita

Egipto

Irán

Marruecos

Perú

Costa Rica

Corea del Sur

Túñez

Pañamá

Polonia