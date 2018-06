¡Sin fines de lucro!

Yoel Adames F.

Santo Domingo

Como los milagros, los sacrificios de la dirigencia deportiva federativa en el país tienen una compensación multiple, la cual generalmente le lleva a conocer latitudes lejanas, disfrutar viáticos en divisas, hoteles cinco estrellas e incluso, a ocupar cargos en federaciones internacionales que le prolongan esas bendiciones.

Aunque no existe un pensum universitario para formar dirigentes y gerentes deportivos ni Santo Domingo cuenta con instituciones que cumplan con ese rol, las federaciones muestran en su dirección una diversidad que va desde profesionales en ingeniería, médicos, abogados, periodistas, contables, publicistas, vendedores, obreros públicos y privados, religiosos, militares, policías y hasta “analfabetas” o gente con escaso nivel educativo.

“Aquí hay de todo, muchos son profesionales y no ejercen, son muy pocos los que tienen otro trabajo; y hay otro grupo que venimos del área técnica y gente, dirigentes ¿verdad?, que a la hora de viajar no pueden ir solos, hay que llenarles todos los formularios porque no son capaces de hacerlo debido a sus limitaciones académicas, que es una de las cosas que se deben resolver urgente, en primer lugar.

“Cuando uno ocupa estos cargos hay mucha responsabilidad de un lado y también sus beneficios colaterales; yo vengo de un campo donde se bebía agua de las huellas de los caballos, un campito de un municipio muy atrasado; pero llegamos aquí antes de los XII Juegos y por estar en deporte se nos ayudó a estudiar, hicimos deporte en la UASD y después nos dedicamos a la parte técnica y ahora... somos esclavos de una federación que no es la mejor, pero no está entre las peores”.

Un dirigente federado atiende la solicitud de reporteros de LISTÍN DIARIO y pide anonimato para evadir ‘posibles reprimendas e injerencias de la cúpula olímpica en las elecciones próximas’ de su entidad. Considera que el trabajo de muchos dirigentes es “loable” porque luchan por mantener un alto nivel de sus atletas, pero son muy pocos los “privilegiados” que reciben los recursos suficientes para los programas del año.

“Todos los casos no son iguales, hay quienes cumplen sus programas y algo más, ustedes los ven, ellos no se esconden ni guardan las apariencias. Van siempre a los mejores viajes, con buenas dietas, vehículos rentados, en ocasiones con sus esposas y hasta con sus hijos; aquí también están ‘paraos’ y fríos”, explica en forma de queja. “Yo, que tengo una forma que a ellos no les gusta, cumplo con el ministerio de Deportes con todos mis soportes y no tengo problemas, pero hay quienes si porque somos honestos para exigir, pero no para cumplir”.

Trascendencia y beneficios

La queja del dirigente la analiza Iris de la Cruz Mesa, experta en conducta humana y Coaching Deportivo, quien dividió en varios grupos la dirigencia: “Al no haber un perfil definido ni una exigencia de requisitos mínimos obligatorios, para ser directivo, cualquiera llega a esos puestos con dinero, argucias, amiguismo y hasta con malas artes porque estos puestos te proyectan en la sociedad; tú puedes salir en los medios de comunicación igual que el Presidente de la República o los otros funcionarios y como los congresistas; tú viajas por todo el mundo, si tiene esposa e hijos les consigue el visado norteamericano o europeo por tus relaciones o como jefe de una federación; los viajes del federativo son gratis, con dietas en dólares o euros; tú eres una figura nacional e internacional porque también engancha con una entidad afin a la tuya en el extranjero y viajas más veces y más dietas pagada por esos organismos; tienes oportunidad de traer al país cualquier vehículo e instrumentos electrónicos costosos porque se los exoneran, las federaciones son ONGs y pueden solicitar patrocinios al sector privado y también a empresas públicas que no tienen que ver con deportes... Y muchos optan por usar su popularidad para hacer grandes relaciones empresariales y hasta para engancharse a la política, ¡también!”.

De la Cruz Mesa, dice que el deporte tiene a mucha gente valiosa, que cada día muestran vocación y altruismo por esta actividad social, pero también hay “trepadores patológicos” y amplia el concepto: “Entre ellos hay otros, y ojalá que sean los menos, que son como los acumuladores en los países desarrollados, que abarcan tanto que terminan atosigados, inundados de su oportunismo y su fantasía -que también le produce riqueza en su resultado personal-, pero la gente se cansa de ellos porque ese ejercicio va en desmedro del buen accionar deportivo y de la sociedad”.

El periodista Américo Celado consideró que: “Da pena y vergüenza que el Comité Olímpico no pueda limpiar sus federaciones y dejar que pasen empresarios, personas preparadas, jóvenes valiosos que puedan darle un giro al deporte en un ambiente de nitidez, sin los nubarrones que espantan y desencantan a la gente que puede aportar; y en cambio, se están quedando dentro del campo deportivo figuras anacrónicas que ya no tienen nada que dar, sino hacerle daño al deporte, la dirigencia tiene muy pocas figuras potables, porque casi todas pertenecen a esa filosofía que nada tiene que ver con la limpieza y la vida sana en cuerpo y mente que se logra desde el deporte”.

Dominicanos en cargos deportivos internacionales

El presidente del COD, Luis Mejía Oviedo, se convirtió en septiembre de 2017 en el segundo dominicano en ser miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), en una asamblea celebrada en Lima, Perú. El primero en llegar a esa cimera posición fue Roque Napoleón Muñoz (f); Mejía estuvo en febrero pasado representando al país en Pyeongchang, Corea del Sur, en la 132 Asamblea del COI. El “Programa Solidaridad Olímpica” dirigido por el secretario COD y líder de Lucha, Antonio Acosta, maneja millones de pesos en cursos y talleres para las federaciones.

Cristóbal Marte Hoffiz, vicepresidente de la federación de voleibol local, es el Primer Vicepresidente Ejecutivo de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y presidente con varias reelecciones en la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Voleibol (Norceca); Rafael Fernández, uno de los dirigentes deportivos dominicanos que opera en más bajo perfil, es el presidente de la federación de Racquetbol local y electo presidente de la Confederación Panamericana de esa disciplina en Temuco, Chile, desde 2012; su homólogo de la federación de Medicina Deportiva, Milton Pinedo, ocupa la vicepresidencia la Confederación Continental de esa rama.

Héctor -Tito- Pereyra, quien dirige el béisbol local, fue escogido como vicepresidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) en 2017 en un congreso celebrado recientemente en Gaborone, Botswana; ese mismo año Pereyra había sido electo también presidente de la Confederación Panamericana de Béisbol (COPABE) en ciudad Panamá; mientras que en Kuala, Lumpur, Malasia, Generoso Castillo fue designado encargado de comunicaciones de la Confederación Panamericana de Bádminton y miembro de la comisión de medios de la Federación Mundial. El presidente de la federación de Pentatlón Moderno, Freddy Núñez Jorge es el secretario General de la Confederación Norceca de esa disciplina.

El fútbol dominicano ha sido una de las disciplinas que más ha crecido sin discusión y exhibe una burbujeante Liga Profesional, su principal dirigente, Osiris Guzmán, tenía maleta lista para el Mundial de Rusia 2018 tras ser designado por la FIFA en la Comisión de Supervisión, pero en cuestión de días una fiscal de la Comisión de Ética del máximo organismo internacional, lo suspendió por 90 días por usar un estadio de la disciplina para una actividad política. La FIFA ya había sancionado al dirigente dominicano en octubre de 2011 junto a otros seis caribeños, en un caso de soborno que involucró al ex aspirante a la presidencia de la FIFA Mohamed bin Hammamm... William Ozuna, el rey local de las pesas, también ha tenido un gran envión internacional con reelecciones sucesivas en la Confederación Panamericana en congresos realizados hoteles de la costa Este del país.. El inmortal del tenis de mesa Juan Vila, también dirige internacionalmente la Unión Latino Americana de Tenis de Mesa.

Dirigencia y compromiso social

El especialista y maestro en temas conductuales Rafael Luis Berges entiende que lo primero que el dirigente deportivo debe de asimilar es que tiene un compromiso social, con la juventud, con su país.

“El dirigente deportivo debe entender que tiene un rol con el deportista, tiene una relación con la sociedad y que todo lo que hace como aporte al alto rendimiento va a influir para que el deporte se desarrolle o desfallezca, por lo cual tiene que llevar un sistema de códigos éticos y morales permanente porque en definitiva su accionar es un reflejo de la vida misma.

“Tiene que ver directamente con una sociedad que sea consistente con el juego limpio, que está establecido desde la Grecia antigua, y ese valor influyó en todo el mundo; por eso quedamos todos mal cuando un dominicano viola las reglas, rompe los esquemas de valores establecidos, caemos muy bajo como país.

“Así, el dirigente debe velar por tener consistencia entre el decir y el hacer, que sea más predecible en su conducta, que no sea ambivalente para la gente, que no se espere otra cosa de ellos, diferente o contraria a lo que predican y a lo que manda su rol”, destaca el sicólogo deportivo.

OPINIONES

ARTURO MORALES “El dirigente de ayer, de hoy y de mañana debe llevar colgada en su conciencia una prenda: la honestidad, eso es lo primero, luego debe tener y aplicar diariamente una dedicación férrea al trabajo por su disciplina; es el consejo de alguien que con humildad le ha dedicado 60 años de su vida al deporte dominicano. Sé que estamos en pleno proceso de desarrollo y que hay dirigentes malos, regulares y buenos”.

AMÉRICO CELADO “Ellos se han enquistado en cada federación y se han aferrado a vivir de eso de por vida, es una compañía por acciones lo que tienen ahí, todos se han aliado: tú me defiende aquí y yo lo hago por ti en tu feudo. Al parecer, no hay forma de que se formen en el deporte gente seria, le juegan sucio, le hacen la vida imposible y tienen que irse, todo el mundo sabe cómo ganan elecciones estos dirigentes que duran 25 y 30 años, ¡ahí!”.

LUIS BERGÉS “El deporte dejó de ser una actividad para gente bien intencionadas, sino una labor de gente bien preparadas, y esto incluye inteligencia emocional, un componente clave que nos falta a algunos dirigentes; esos méritos deben concretarse en la práctica con un sistema de valores coherente que ha llevado al desarrollo a otras sociedades, no como lo hemos hecho nosotros con el incumplimiento de reglas y errores cometidos en el aprendizaje.

HUGO LÓPEZ MORROBEL “Existe un monopolio dictatorial en el deporte federado y el Comité Olímpico, nadie quiere soltar esas federaciones y esos puestos. ¡Sí!, en el fondo por lo que esos dirigentes luchan en los clubes, asociaciones, federaciones y en la cúpula de ese Comité, es por lo económico. Todos se mueren por llegar ahí porque la lucha es de intereses económicos, ya no hay ideas creativas ni nada nuevo para el deporte”.