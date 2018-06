El ‘altruismo’ de De la Hoya

Yoel Adames F.

Él cosechó los mejores aplausos, incluso, ovaciones que no sembró, pero fue el iluminado que venció en dos categorías a Julio César Chávez y en un momento tuvo el cuadrilátero internacional bajo sus pies, a lo que él pidiera; previamente había robado el corazón del pueblo norteamericano convirtiéndose en el único medallista de oro del continente Americano en Barcelona’92; exceptuando la gran actuación de la selección cubana que elevó a la isla Juana al quinto lugar del medallero mundial.

”scar de la Hoya, el ‘Golden Boy’, luego de ganar coronas en seis divisiones y todos los millones que quiso, se gastó y tuvo su debacle como todo en la vida, pero también fracasó en su matrimonio, como artista, la adicción a las drogas narcóticas lo arrodillaron en varias ocasiones, pero se levantó espiritualmente y como hombre de negocio el gran campeón ligero Jr., ligero, welter Jr., welter, superwelter y mediano sigue con pasos firmes, con la guardia alta y con un gancho a la zona hepática demoledor.

De la Hoya dejó a todo el mundo boquiabierta al cerrar una larga discusión de meses con un KO sobre la mesa cuando iba perdiendo el pleito ampliamente en las ‘tarjetas’Ö Haló por su chequera personal y dijo: “Canelo y Golovkin, si en verdad quieren pelear de nuevo ¡Aquí está el dinero y se acabó!”.

REPARTICI”N DE BOLSAS: La pelea de revancha entre Saúl -Canelo- Álvarez y Gennady Golovkin, que lleva un ritmo histórico en la venta de boletas y paquetes de TV, se realizará en Las Vegas el 15 de septiembre, un año después del empate, y tendrá una repartición muy equitativa del dinero, el campeón logró un 45% de las recaudaciones y otros beneficios; se hizo sentir como “campeón” y hombre “limpio” como había dichoÖ Eso ha enfadado al Canelo, quien alega que siempre estuvo limpio; y ese el nuevo ‘chile’ en el sazón, ya que la bronca verbal ha llevado a la empresa Golden Boy a anunciar que no habrá “Cara a cara” entre los rivales para evitar incidentes. De la Hoya, un experto en la materia, al ver el ambiente al rojo vivo, sabe que cada peso que invierta lo multiplicará por miles, de inmediato soltó una ‘paca’ de verde para asegurar el negocio que ya le había fracasado el pasado 5 de mayo.

SE APAGA EL RADAR: Como todos los genios, quienes muchas veces no gustan de lo que hacen, a Wilfredo Benítez la práctica del boxeo le importaba un comino, era un pavo grande, manganzón, que no parecía dominar el arte del ensogado aun cuando conectarle un golpe en cualquier parte de su cuerpo era demasiado difícil para sus adversarios adolescentes. De ahí que su padre Goyo Benítez, más aficionado a los caballos que al ring, pero entrenador de pugilistas llevó a sus tres hijos a cruzar guantes y con el menor no se equivocó. La historia de Gregory y Frankie quedaron de camino, de la Wilfredo será imborrable en la historia, a los 17 años ganó su primera corona ante el colombiano Kid Pambelé, a los 20 la segunda frente al azteca Carlos Palomino; y con 23 se impuso al británico Murice Hope. Nadie, pero nadie, podría romper estos tres récords.

Sin embargo, la desgracia de Benítez no fueron sus rivales sobre el ring, sino su adicción, su vida desordenada. Hoy está muy cerca de su final producto luego de vivir en silla de ruedas por más de una década y ya articula muy pocas palabras producto de una encefalopatía traumática crónica agravada luego del huracán que azotó a Puerto Rico, un grupo encabezado por Tito Trinidad intervino para que fuera traslado a la ciudad de Chicago, donde se le da tratamiento médico.