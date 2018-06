David Ortiz firma contrato por varios años con Fox Sports

Los comentarios y análisis de David Ortiz como gran conocedor del béisbol volverán a la cadena FOX Sports.

El dominicano firmó un acuerdo por varios años con esa cadena como analista de béisbol, según anunció esa empresa a través de su página de internet.

Ortiz, que estuvo como analista en el estudio durante la postemporada de 2017, hará su debut en la transmisión del Juego de Estrellas 2018 en Washington y trabajará junto a Alex Rodríguez, Frank Thomas y el anfitrión Kevin Burkhardt en FOX.

