Desvinculan a Hanley Ramírez con relación a investigación del FBI sobre drogas

El dominicano Hanley Ramírez puede respirar tranquilo luego de que se informó que no está bajo la mirilla del FBI tras darse a conocer que estaba siendo indagado en relación con una investigación federal.

Según documentos archivados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, un amigo de Ramírez que fue capturado transportando la droga fentanilo de Nueva York a Massachusetts en abril dejó caer el nombre del toletero para evadir una detención, dijo el abogado del amigo a Shelley Murphy y Evan. Allen de The Boston Globe, y agregó que "no funcionó".

Ramírez no está bajo investigación federal, varias personas con conocimiento directo del caso confirmado, y los documentos judiciales declaran que su amigo admitió que Ramírez no tenía conexión con las drogas después de que su estratagema fracasara.

Ayer, Hanley publicó en su cuenta de twitter su respuesta con relación al caso.

I have been home enjoying my family. Not being on a team has been my choice. Grateful to those of you who resisted spreading the reckless, misleading reports ??#iSeeYou #loyal #OnlyLoveHere #ElTrece13